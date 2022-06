GATINEAU, QC, le 7 juin 2022 /CNW/ - Le Bureau de la concurrence a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente avec Neighbourly Pharmacy Inc. afin de résoudre les préoccupations en matière de concurrence liées à son projet d'acquisition de Rubicon Pharmacies dans l'Ouest canadien.

Le Bureau a conclu que la transaction proposée aurait vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement la concurrence dans l'approvisionnement en produits et services de pharmacie dans deux villes de la Saskatchewan (Kamsack et Shaunavon), puisque Neighbourly et Rubicon exploitent les deux seules pharmacies de ces villes.

Pour répondre aux préoccupations du Bureau, Neighbourly Pharmacy Inc. a accepté de vendre l'une des deux pharmacies de chaque ville.

Le mandat du Bureau de la concurrence consiste principalement à maintenir et à encourager la concurrence au Canada. La concurrence entraîne plusieurs avantages pour les Canadiens, notamment des prix plus bas, des produits de meilleure qualité et une plus grande innovation.

Les faits en bref

Neighbourly possède et exploite un réseau de 171 pharmacies de détail au Canada , dont 111 sont situées dans l'Ouest canadien : 54 en Colombie-Britannique, 50 en Alberta , six en Saskatchewan et une au Manitoba .





, dont 111 sont situées dans l'Ouest canadien : 54 en Colombie-Britannique, 50 en , six en et une au . Rubicon possède et exploite un réseau de 100 pharmacies de détail concentrées dans l'Ouest canadien, dont six pharmacies en Colombie-Britannique, 14 en Alberta , 62 en Saskatchewan et 18 au Manitoba .





, 62 en et 18 au . Un consentement contient généralement des mesures correctives que le Bureau de la concurrence juge appropriées pour remédier aux effets anticoncurrentiels qui découleraient vraisemblablement d'une transaction proposée. Un consentement a la même force et le même effet qu'une ordonnance judiciaire une fois enregistré auprès du Tribunal de la concurrence.

Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi qui protège la concurrence et en fait la promotion au bénéfice des consommateurs et des entreprises du Canada. La concurrence favorise la baisse des prix et l'innovation tout en alimentant la croissance économique.

