Les ordonnances exigent que Albright Flush Systems Ltd, AQT Water Management Inc. et Galatea Technologies Inc., qui détiennent des renseignements pertinents à la contestation du Bureau, produisent des documents et des renseignements écrits concernant la prestation de services d'élimination des déchets. Le Bureau pourrait demander d'autres ordonnances judiciaires au fur et à mesure de l'évolution de cette affaire.