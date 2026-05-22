GATINEAU, QC, le 22 mai 2026 /CNW/ - Le Bureau de la concurrence a conclu une entente par voie de consentement avec Parrish & Heimbecker, Limited (P&H) afin de résoudre les préoccupations soulevées par son projet d'acquisition de GrainsConnect Canada Operations Inc. (GrainsConnect).

Le Bureau a conclu que la transaction diminuerait la concurrence pour l'achat de blé auprès des agriculteurs de la région entourant Reford, en Saskatchewan.

Parrish & Heimbecker et GrainsConnect possèdent et exploitent des silos à grains dans l'Ouest canadien. Ces silos constituent une infrastructure essentielle où les agriculteurs vendent leurs récoltes. La concurrence entre les silos garantit que les acheteurs rivalisent entre eux pour obtenir les céréales des agriculteurs.

Pour répondre aux préoccupations du Bureau, P&H a accepté de vendre les activités de silos à grains de GrainsConnect dans la région de Reford, en Saskatchewan, à un acquéreur qui devra être approuvé par la commissaire de la concurrence. Cette vente contribuera à garantir que les agriculteurs de la région continuent de bénéficier de la concurrence lors de la vente de blé et d'autres céréales.

Jusqu'à ce que la vente soit finalisée, l'entente exige que P&H maintienne le fonctionnement normal des activités de silos à grains à Reford.

Citations

« La concurrence au niveau local est importante pour les agriculteurs canadiens. Elle contribue à garantir que les agriculteurs obtiennent de meilleurs prix et disposent d'un plus grand choix lorsqu'ils vendent leurs céréales. »

Jeanne Pratt

Commissaire de la concurrence par intérim

Faits en bref

Les silos à grains sont des installations où les agriculteurs livrent leurs céréales, leurs oléagineux et leurs légumineuses après la récolte. Les exploitants de silos achètent les céréales aux agriculteurs et les stockent avant de les expédier pour transformation ou exportation.

Les consentements sont enregistrés auprès du Tribunal de la concurrence. Ils sont juridiquement contraignants et ont la force et l'effet d'une ordonnance judiciaire.

Liens connexes

Renseignements généraux :

Demande de renseignements | Formulaire de plainte

Restez branchés :

X (Twitter) | Facebook | LinkedIn | YouTube | Fil RSS | Diffusion électronique des actualités

Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi qui protège la concurrence et en fait la promotion au bénéfice des consommateurs et des entreprises du Canada. La concurrence favorise la baisse des prix et l'innovation tout en alimentant la croissance économique.

SOURCE Bureau de la concurrence

Personnes-ressources : Renseignements à l'intention des médias : Relations avec les médias, Courriel : [email protected]