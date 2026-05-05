L'enquête du Bureau a révélé que la transaction nuirait à la concurrence et aux producteurs d'énergie canadiens

GATINEAU, QC, le 5 mai 2026 /CNW/ - Le Bureau de la concurrence a déposé une requête auprès du Tribunal de la concurrence pour contester le projet de Keyera Corp. (Keyera) d'acquérir les activités canadiennes de liquides de gaz naturel de Plains All American Pipeline L.P. (Plains).

Le Bureau conteste la transaction proposée parce qu'elle réduirait la concurrence au sein de la plus importante plaque tournante de liquides de gaz naturel du Canada à Fort Saskatchewan, en Alberta, ce qui porterait préjudice aux producteurs d'énergie canadiens et augmenterait les coûts tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Le traitement des liquides de gaz naturel, qui comprend le fractionnement et le stockage, est un élément essentiel de l'économie énergétique du Canada; il fournit des produits utilisés pour le chauffage domestique, l'agriculture et la fabrication de produits pétrochimiques, tout en permettant aux producteurs canadiens de participer aux marchés nationaux et internationaux.

À l'issue d'une enquête approfondie, le Bureau a conclu que la transaction proposée aurait vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence dans l'industrie du traitement des liquides de gaz naturel à Fort Saskatchewan, en Alberta, principale plaque tournante du Canada pour ces services.

L'examen du Bureau a révélé que la transaction nuirait à la concurrence en :

éliminant Plains en tant que concurrent direct à Fort Saskatchewan, en Alberta;

réduisant le nombre de concurrents majeurs, le faisant passer de trois à deux, ce qui entraînerait une augmentation importante de la concentration du marché du traitement des liquides de gaz naturel;

donnant à l'entreprise issue de la fusion une plus grande capacité à augmenter les prix, à imposer des conditions contractuelles moins favorables, à réduire les incitations à augmenter la capacité et à renforcer encore son contrôle sur les infrastructures essentielles.

Le Bureau a demandé au Tribunal de la concurrence de rendre une ordonnance afin de préserver la concurrence dans le domaine du traitement des liquides de gaz naturel à la plaque tournante de Fort Saskatchewan.

La décision finale dans cette affaire revient au Tribunal de la concurrence.

Un précis d'information fournit des renseignements supplémentaires sur l'examen mené par le Bureau.

Séance d'information pour les médias

Le Bureau tiendra une séance d'information technique à l'intention des médias le 5 mai 2026 à 11 h 30 (HE). Pour y participer, les médias accrédités intéressés peuvent communiquer avec le service des relations avec les médias du Bureau de la concurrence par courriel à l'adresse [email protected].

Citations

« Des marchés énergétiques concurrentiels sont essentiels pour stimuler l'investissement, l'innovation, la productivité et la croissance économique au Canada. Le Bureau agit afin de protéger la concurrence au sein d'une plaque tournante cruciale pour l'énergie et de veiller à ce que les producteurs canadiens ne subissent pas de préjudice en raison d'une concentration accrue et d'un choix réduit. »

Jeanne Pratt

Commissaire de la concurrence par intérim

Faits en bref

Keyera et Plains sont deux des trois principales sociétés énergétiques intermédiaires qui exploitent des systèmes intégrés de fractionnement, de stockage et de transport de liquides de gaz naturel à Fort Saskatchewan, en Alberta.

Fort Saskatchewan est la principale plaque tournante canadienne pour le traitement des liquides de gaz naturel, permettant aux producteurs de participer aux marchés nationaux et internationaux.

La transaction proposée réduirait le nombre de grands fournisseurs intégrés à la plaque tournante de Fort Saskatchewan, le faisant passer de trois à deux.

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SOURCE Bureau de la concurrence

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