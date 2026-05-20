GATINEAU, QC, le 20 mai 2026 /CNW/ - À l'approche d'un été qui s'annonce riche en concerts, en festivals et en événements sportifs comme la Coupe du monde de la FIFA 2026™, le Bureau de la concurrence invite les consommateurs à faire preuve de vigilance lors de l'achat de billets.

Alors que bien des gens sont impatients de s'assurer des places pour des événements populaires, cet engouement pourrait également donner lieu à des pratiques malhonnêtes dans l'industrie de la vente de billets.

Outre la fraude, il existe toute une gamme de tactiques trompeuses dont les consommateurs doivent se méfier.

Pratiques trompeuses courantes en matière de ventes de billets :

Des vendeurs pas si officiels que ça : Certains escrocs se font passer pour des vendeurs officiels ou autorisés en créant des sites Web, des logos ou des publicités commanditées en ligne qui ressemblent fortement aux sources authentiques. Ces vendeurs malhonnêtes cherchent à gagner votre confiance afin de vous voler votre argent.

Certains escrocs se font passer pour des vendeurs officiels ou autorisés en créant des sites Web, des logos ou des publicités commanditées en ligne qui ressemblent fortement aux sources authentiques. Ces vendeurs malhonnêtes cherchent à gagner votre confiance afin de vous voler votre argent. Tarification trompeuse : Certains vendeurs de billets annoncent des prix que les consommateurs ne peuvent en réalité pas obtenir, car des frais fixes obligatoires sont exclus du prix annoncé.

Certains vendeurs de billets annoncent des prix que les consommateurs ne peuvent en réalité pas obtenir, car des frais fixes obligatoires sont exclus du prix annoncé. Pression pour acheter immédiatement : Les revendeurs de billets peuvent utiliser des tactiques de pression, par exemple des messages comme « Il ne reste que quelques billets! » ou des comptes à rebours, pour pousser les acheteurs à agir rapidement. Bien que les indices d'urgence puissent parfois être authentiques, ils peuvent aussi être exagérés ou totalement faux. L'objectif est d'inciter les consommateurs à précipiter leurs achats.

Pour vous protéger :

Achetez auprès de sources fiables. Achetez vos billets directement auprès de l'organisateur de l'événement, du lieu de l'événement ou d'une plateforme de billetterie réputée. Méfiez-vous des publicités ou des liens qui ressemblent fortement aux sites officiels, mais contiennent des adresses Web inconnues.

Achetez vos billets directement auprès de l'organisateur de l'événement, du lieu de l'événement ou d'une plateforme de billetterie réputée. Méfiez-vous des publicités ou des liens qui ressemblent fortement aux sites officiels, mais contiennent des adresses Web inconnues. Faites preuve de prudence sur le marché de la revente. N'achetez des billets que sur des plateformes de revente qui offrent des protections aux acheteurs. Si vous choisissez d'acheter auprès d'un revendeur, évitez les vendeurs qui insistent pour utiliser des méthodes de paiement inhabituelles ou non traçables.

N'achetez des billets que sur des plateformes de revente qui offrent des protections aux acheteurs. Si vous choisissez d'acheter auprès d'un revendeur, évitez les vendeurs qui insistent pour utiliser des méthodes de paiement inhabituelles ou non traçables. Méfiez-vous des prix inhabituels et des tactiques de pression. Méfiez-vous des prix anormalement bas, des frais obligatoires inattendus et des messages de pression comme les comptes à rebours ou les affirmations de disponibilité limitée.

Méfiez-vous des prix anormalement bas, des frais obligatoires inattendus et des messages de pression comme les comptes à rebours ou les affirmations de disponibilité limitée. Vérifiez les renseignements au sujet de l'événement. Si vous achetez auprès d'un revendeur, vérifiez les dates, le lieu et les places directement sur le site officiel de l'événement ou du lieu avant de finaliser votre achat.

Si vous achetez auprès d'un revendeur, vérifiez les dates, le lieu et les places directement sur le site officiel de l'événement ou du lieu avant de finaliser votre achat. Utilisez des moyens de paiement sécurisés. Le paiement par carte de crédit peut offrir une protection supplémentaire en cas de problème. Évitez les vendeurs qui exigent des moyens de paiement tels que les cartes-cadeaux, les virements bancaires, les cryptomonnaies ou d'autres méthodes inhabituelles.

Le paiement par carte de crédit peut offrir une protection supplémentaire en cas de problème. Évitez les vendeurs qui exigent des moyens de paiement tels que les cartes-cadeaux, les virements bancaires, les cryptomonnaies ou d'autres méthodes inhabituelles. Conservez vos documents. Enregistrez les courriels de confirmation, les reçus et les captures d'écran au cas où vous devriez contester un prélèvement ou déposer une plainte.

Le Bureau de la concurrence enquête sur les pratiques commerciales trompeuses. Si vous avez constaté une indication ou un prix trompeur, signalez-le au Bureau de la concurrence. Si vous pensez avoir acheté un faux billet, signalez-le au Centre antifraude du Canada.

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Renseignements généraux :

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Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi qui protège la concurrence et en fait la promotion au bénéfice des consommateurs et des entreprises du Canada. La concurrence favorise la baisse des prix et l'innovation tout en alimentant la croissance économique.

SOURCE Bureau de la concurrence

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