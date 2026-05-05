GATINEAU, QC, le 5 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le Bureau de la concurrence a annoncé avoir déposé une requête auprès du Tribunal de la concurrence pour contester le projet d'acquisition de Keyera, qui propose d'acquérir les activités canadiennes de liquides de gaz naturel de Plains All American Pipeline LP.

À l'issue d'une enquête approfondie, le Bureau a conclu que la transaction proposée aurait vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence dans l'industrie du traitement et du stockage des liquides de gaz naturel, en particulier à Fort Saskatchewan, en Alberta, principale plaque tournante du Canada pour ces services.

Le Bureau tiendra une séance d'information technique à l'intention des médias afin d'apporter des précisions sur ses préoccupations concernant la transaction et d'expliquer son processus d'examen des fusions. Des membres du Bureau feront un exposé initial et répondront ensuite aux questions.

Date : Le 5 mai 2026 Heure : 11 h 30 (HE) Endroit : Virtuel (webinaire)

Les médias sont priés de communiquer avec le service des relations avec les médias du Bureau de la concurrence à l'adresse [email protected] a pour recevoir le lien vers la séance d'information technique.

Les médias sont invités à se connecter 15 minutes avant le début de la séance d'information technique. Ils seront libres d'enregistrer la séance d'information technique à des fins de diffusion.

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SOURCE Bureau de la concurrence

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