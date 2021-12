Au Canada, les deux sociétés exploitent des agences d'information sur les prix qui fournissent des évaluations de prix pour certains produits de base, comme le pétrole, le charbon et les gaz de pétrole liquéfiés comme le propane. Ces évaluations - qui déterminent les prix du marché à un moment donné - sont utilisées par les entreprises canadiennes pour régler les transactions et les contrats pour certains produits précis au Canada et sur les marchés internationaux.