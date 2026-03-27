GATINEAU, QC, le 27 mars 2026 /CNW/ - Les frais de dépôt pour les examens de fusions effectués par le Bureau de la concurrence augmenteront le 1er avril 2026, passant de 88 690,45 $ à 90 198,19 $. L'augmentation découle du cadre de rajustement annuel prévu par la Loi sur les frais de service.

La Loi sur la concurrence exige que les entreprises donnent un préavis au Bureau si les fusions, les acquisitions et d'autres transactions proposées atteignent certains seuils financiers. Le Bureau examine ces transactions devant faire l'objet d'un préavis pour déterminer si elles auront vraisemblablement pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence. Les frais de dépôt s'appliquent aux entreprises présentant un préavis de fusion ou demandant un certificat de décision préalable (CDP).

Faits en bref

En vertu de la Loi sur les frais de service , les frais de dépôt du Bureau pour les examens sont assujettis à des rajustements annuels en fonction de l'indice des prix à la consommation.

, les frais de dépôt du Bureau pour les examens sont assujettis à des rajustements annuels en fonction de l'indice des prix à la consommation. Les frais de dépôt sont utilisés par le Bureau pour réaliser son mandat concernant les examens de fusions et pour répondre à ses normes de service.

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Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi qui protège la concurrence et en fait la promotion au bénéfice des consommateurs et des entreprises du Canada. La concurrence favorise la baisse des prix et l'innovation tout en alimentant la croissance économique.

SOURCE Bureau de la concurrence

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