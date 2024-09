La première structure intérieure « I AM » ( JE SUIS ) atterrit à YVR

Avant-première exclusive de la marchandise officielle des Jeux

VANCOUVER, BC, le 26 sept. 2024 /CNW/ - La billetterie ouvre officiellement aujourd'hui à 9 h (HP) sur Ticketmaster pour les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025, présentés par ATCO et Boeing, qui se dérouleront du 8 au 16 février 2025. Les billets en vente permettent notamment d'assister à des événements qui changent des vies, comme les cérémonies d'ouverture et de clôture ainsi que les compétitions sportives. La billeterie compte parmi les nombreux programmes clés qui, à 134 jours avant les Jeux, progressent rapidement. Citons notamment les programmes relatifs aux bénévoles, aux partenaires, aux marchandises, à la préparation des sites, et bien d'autres encore.

« Vous pouvez sentir l'énergie grandir avec le lancement aujourd'hui de la vente des billets au grand public et nos progrès constants pour franchir toutes les étapes importantes à un peu plus de cinq mois de l'événement », indique Scott Moore, chef de la direction, Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025.

La vente des billets au grand public commence aujourd'hui : on invite les gens à encourager Équipe Canada et toutes les nations

Cérémonie d'ouverture à BC Place, le samedi 8 février 2025 à 13 h (HP)

Les billets pour la cérémonie d'ouverture sont en vente à des prix aussi bas que 40,37 $ (59,87 $ avec les frais) et 46,13 $ (65,78 $ avec les frais). Ces deux tranches de prix représentent 35 % du nombre total de billets en vente.

(59,87 $ avec les frais) et (65,78 $ avec les frais). Ces deux tranches de prix représentent du nombre total de billets en vente. On a annoncé la semaine dernière les trois principales vedettes de la cérémonie d'ouverture : Noah Kahan , artiste nommé pour un Prix GRAMMY en plus d'avoir un album multi-platine, Nelly Furtado , vedette internationale, ainsi que Roxane Bruneau , vedette québécoise de la musique pop alternative, qui se produiront aux côtés d'autres artistes à annoncer.

Cérémonie de clôture en direct de Rogers Arena, le dimanche 16 février 2025 à 18 h (HP)

Les billets pour la cérémonie de clôture sont en vente à des prix aussi bas que 50,93 $ (73,23 $ avec les frais) et 80,04 $ (112,64 $ avec les frais). Ces deux tranches de prix représentent 26 % du nombre total de billets en vente.

(73,23 $ avec les frais) et (112,64 $ avec les frais). Ces deux tranches de prix représentent du nombre total de billets en vente. On annoncera prochainement diverses vedettes et prestations exceptionnelles. Les gens peuvent s'abonner pour recevoir l'infolettre et rester à l'affût des dernières nouvelles.

Calendrier des épreuves sportives, du 9 au 16 février 2025

Les billets pour les épreuves sportives sont en vente à compter de 13,43 $ pour les matchs préliminaires et à des prix aussi bas que 27,98 $ pour les finales sur le terrain central.

pour les matchs préliminaires et à des prix aussi bas que pour les finales sur le terrain central. On s'attend à ce que les billets pour les sports les plus populaires se vendent rapidement, surtout compte tenu de la capacité limitée de tous les sites de compétition à Vancouver.

Des militaires et des anciennes combattantes et anciens combattants blessés ou malades invaincues feront partie des 550 concurrentes et concurrents du monde entier qui s'affronteront dans cinq sports adaptés en salle, dont les billets sont en vente.

Préparation pour les Jeux : Tout progresse comme prévu

Bénévoles

On a récemment offert un rôle de bénévole pendant les Jeux à 1 400 personnes enthousiastes et passionnées. Les bénévoles contribuent de manière essentielle à l'organisation des Jeux, dans des domaines comme les sports, la collecte de contenu, la logistique, les activités, et bien plus.

L'incontournable marchandise

On a commandé la marchandise des Jeux qui sera en vente à partir de la fin du mois d'octobre. Ces articles seront offerts à la fin du mois d'octobre chez certains détaillants et en ligne. Un aperçu exclusif de certains produits de la collection officielle des Jeux sera présenté aujourd'hui à l'emplacement de la structure « I AM » (JE SUIS) à YVR.

Préparation des sites pour les Jeux

On prépare activement les six sites de compétition à accueillir les Jeux. Les préparatifs des sites comprennent ce qui suit :

On a récemment terminé le pavage d'une aire pour les spectatrices et les spectateurs au Centre des sports de glisse de Whistler; ce sera un legs qui servira après les Jeux.

On a rénové un terrain de basketball NCAA pleine grandeur, offert comme un don, pour en faire le terrain central des Jeux au Vancouver Convention Centre. Il accueillera l'aviron en salle, le basketball en fauteuil roulant, le rugby en fauteuil roulant et le volleyball en fauteuil roulant.

Convention Centre. Il accueillera l'aviron en salle, le basketball en fauteuil roulant, le rugby en fauteuil roulant et le volleyball en fauteuil roulant. Le Centre de loisirs Hillcrest, qui accueillera la compétition de curling en fauteuil roulant, inclut désormais la marque des Jeux sur la glace.

La famille de partenaires s'agrandit

On compte à ce jour 19 partenaires de valeur, dont Ottobock qui s'est joint cette semaine à la famille. Ottobock est un supporteur officiel depuis les premiers Jeux Invictus et fournit un service technique médical gratuit et inestimable à toutes les personnes qui participent aux Jeux. Les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025 continuent de collaborer en partenariat étroit avec les Quatre Premières Nations hôtes : Lil̓wat 7úl (Líl̓wat), xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), Sḵwx̱wú 7mesh (Squamish) et səlilwətaɬ (Tsleil-Waututh), afin de veiller au respect des protocoles autochtones dans tous les aspects des Jeux.

I AM (JE SUIS) atterrit aujourd'hui à YVR!

On installe aujourd'hui la plus récente structure « I AM » (JE SUIS), la sixième d'une série de dix, à YVR. Cette structure, qui pèse 400 livres et mesure 8 pieds de haut, est située dans la zone des départs pour les États-Unis et constitue une toile de fond idéale pour les personnes qui voyagent et veulent prendre une photo. Elle s'ajoute à cinq autres structures situées dans divers lieux emblématiques de Vancouver, notamment à la Jack Poole Plaza au Vancouver Convention Centre, à la Terry Fox Plaza à BC Place, à Devonian Park près de Stanley Park, au Inukshuk Park à English Bay et au Centre de loisirs de Hillcrest. Restez à l'affût pour connaître l'emplacement des quatre autres structures.

Consulter jeuxinvictus2025.ca pour s'abonner et connaître les dernières nouvelles.

À propos des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025

Les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025, présentés par ATCO et Boeing, sont une compétition internationale de sports pour les militaires, les anciennes combattantes et les anciens combattants blessés ou malades. La septième édition des Jeux Invictus, qui se déroulera du 8 au 16 février 2025, réunira jusqu'à 550 concurrentes et concurrents en provenance de 25 nations qui participeront à 11 sports adaptés dans la beauté naturelle de la Colombie-Britannique, au Canada. Invictus signifie invaincu et les Jeux rendent hommage au courage, à la résilience et à la force de l'esprit humain. Par le pouvoir du sport, les Jeux inspireront le rétablissement et soutiendront la réadaptation de personnes qui ont servi leur pays et susciteront une meilleure compréhension et un plus grand respect à leur égard.

Les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025 auront lieu sur les territoires traditionnels des nations Lil̓wat7úl (Líl̓wat), xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), Sḵwx̱wú7mesh (Squamish) et səlilwətaɬ (Tsleil-Waututh). La Fondation Les Fleurons glorieux, le gouvernement du Canada et la Province de la Colombie-Britannique sont les précieux partenaires fondateurs des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025.

Consulter jeuxinvictus2025.ca pour obtenir les dernières nouvelles, du matériel connexe et tous les détails sur les Jeux.

Personnes-ressources pour les médias: Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025, Olivia Frankel, [email protected]