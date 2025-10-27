TORONTO, le 27 oct. 2025 /CNW/ - À la cérémonie d'admission au barreau qui s'est tenue aujourd'hui, le Barreau de l'Ontario a conféré un doctorat en droit honoris causa (LLD) à l'honorable Stanley Sherr, en reconnaissance des ses contributions déterminantes en matière de droit de la famille et de droit de la protection de l'enfance en Ontario.

Le Barreau décerne chaque année un doctorat honorifique à des personnes qui se sont distinguées par leurs réalisations exceptionnelles en ce qui concerne la profession juridique, la primauté du droit ou la cause de la justice.

Depuis plus de 40 ans, le juge Sherr œuvre pour promouvoir l'accès à la justice lorsqu'il s'agit du droit de l'enfance et de la famille. Tout au long de sa carrière, il a contribué de manière exceptionnelle au droit de la famille et a surtout manifesté un respect inébranlable à l'égard des droits des personnes les plus vulnérables.

