TORONTO, le 22 oct. 2025 /CNW/ - La dixième Semaine annuelle de l'accès à la justice se déroulera du 27 au 31 octobre 2025. L'édition de 2025 propose une série de programmes en ligne variés et gratuits, destinés aux professionnels du droit, aux membres du secteur de la justice et au grand public.

Cette semaine immersive de formations, présentée en collaboration avec le Manitoba, l'Ontario et la Saskatchewan, dont le thème est « Pour la prochaine décennie : la justice, plus accessible, plus inclusive » nous invite à réfléchir aux progrès accomplis et à renouveler la résolution de venir en aide aux communautés mal desservies et de lever les obstacles systémiques.

Au programme, des évènements nationaux portant, entre autres, sur les sujets suivants :

le rôle des leaders autochtones dans l'accès à la justice

l'IA et le système de justice

le droit de la famille et le soutien à la jeunesse.

Pour en savoir plus et s'inscrire à des évènements nationaux et locaux prévus tout au long de la semaine, consultez le calendrier sur le site Web du TAG : Groupe d'action sur l'accès à la justice.

Outre ces évènements nationaux, chaque province participante offrira une gamme d'activités locales, y compris des séminaires de sensibilisation juridique gratuits pour les membres du public destinés à répondre à des questions juridiques de tous les jours et à informer les participants des ressources juridiques pertinentes. Pour connaître les horaires des programmes locaux et les modalités d'inscription, consultez les liens ci-dessous :

Suivez-nous sur LinkedIn , Instagram , X et Facebook .

Suivez-nous sur Instagram (@umanitoba_law), Facebook (Robson Hall), X (@RobsonHall), et LinkedIn.

Suivez-nous sur LinkedIn (@CREATEJustice), Instagram (@CREATE_Justice), X (@CREATE_Justice) et Facebook (@CREATEJustice).

SOURCE Law Society of Ontario

Les médias peuvent communiquer avec les personnes-ressources suivantes : Ontario : Jennifer Wing, conseillère principale des communications, Barreau de l'Ontario, [email protected]; Manitoba : Natasha Brown, directrice de l'engagement communautaire et de l'accès à la justice, faculté de droit, Université de Manitoba, et conseillère stratégique du Comité d'action sur l'accès à la justice en matière civile et familiale pour le Manitoba; Saskatchewan : Brea Lowenberger, coordonnatrice de l'accès à la justice et directrice de CREATE Justice, College of Law, Université de la Saskatchewan, [email protected].