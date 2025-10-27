TORONTO, le 27 oct. 2025 /CNW/ - Ce matin, Peter Wardle, trésorier du Barreau de l'Ontario, a donné le coup d'envoi de la dixième Semaine annuelle de l'accès à la justice en Ontario, avec une cérémonie de l'aube menée par l'aîné Myeengun Henry, appuyé par les membres du conseil des aînés Tauni Sheldon, Jean Becker et le Dr Ed Connors de Tecumseh.

Avec nos partenaires provinciaux et nationaux, la Semaine de l'accès à la justice (du 27 au 31 octobre) comporte des programmes virtuels variés offerts gratuitement aux professionnels du droit, aux membres du secteur de la justice et aux membres du public.

Le thème de cette semaine immersive de formations est « Pour la prochaine décennie : la justice, plus accessible, plus inclusive ». Ce thème nous invite à réfléchir aux progrès accomplis et à renouveler la résolution de venir en aide aux communautés mal desservies et de lever les obstacles systémiques.

« Les séances de la Semaine de l'accès à la justice de cette année suscitent des débats essentiels sur la façon dont nous protégeons et servons la population ontarienne, déclare le trésorier Wardle. Je suis honoré de souligner ce jalon important : dix années de collaboration, d'apprentissage et d'initiatives. Avec nos partenaires, nous avons créé une tribune puissante qui réunit des titulaires de permis, des collègues et des membres du public pour examiner à la fois les voies d'accès à la justice et les obstacles qui demeurent ».

La Semaine de l'accès à la justice 2025 regorge de programmes de qualité qui sont notamment les suivants :

des séances axées sur la réconciliation, l'inclusion francophone et la représentation des avocates dans les médias;

des conversations opportunes sur l'IA et le système de justice pénale, les nouveaux parcours offerts aux parajuristes et sur le soutien aux jeunes immigrés dont la situation est précaire;

des façons de soutenir l'accès au système judiciaire de l'Ontario;

des groupes d'experts qui proposent des solutions et réponses communautaires pratiques à des questions juridiques courantes.

La Semaine de l'accès à la justice comprend également des possibilités de formation gratuite pour les membres du public. C'est l'occasion pour le public de se familiariser avec le système judiciaire et d'en savoir plus sur ses droits.

Les programmes offerts au public (uniquement en anglais) sont les suivants :

Consultez le site Web du TAG : Groupe d'action sur l'accès à la justice pour en savoir plus sur ces programmes. Le calendrier est encore en cours d'élaboration, de nouvelles activités sont ajoutées régulièrement; n'hésitez donc pas à consulter le site Web à l'approche de la date de lancement.

Les professionnels du droit de partout au Canada et les membres du public et de médias sont invités à assister à ces activités gratuites. Les places étant limitées, vous devez vous inscrire à l'avance.

La Semaine de l'accès à la justice de l'Ontario est présentée par TAG : le Groupe d'action sur l'accès à la justice en collaboration avec le Barreau de l'Ontario et ses partenaires du secteur de la justice. Le Barreau a créé le TAG en 2015 pour favoriser une meilleure coordination et collaboration dans le secteur de la justice. Avec l'appui du Barreau de l'Ontario et de la Fondation du droit de l'Ontario, le TAG travaille avec de nombreux intervenants du secteur de la justice pour créer des solutions sensées et axées sur le public afin de favoriser le changement systémique .

Le Barreau réglemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le Barreau a pour rôle de protéger l'intérêt public, de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour toute la population de l'Ontario et d'agir de façon opportune, ouverte et efficiente.

Aux membres des médias : Veuillez confirmer à l'avance votre participation aux séances en contactant la personne-ressource citée ci-dessous. Merci.

Suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, X et Facebook.

SOURCE Law Society of Ontario

Personne-ressource pour les médias : Courtney Carrier, conseillère en affaires publiques, Politiques, équité et relations externes, [email protected].