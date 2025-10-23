TORONTO, le 23 oct. 2025 /CNW/ - Les membres des médias sont conviés à la dixième Semaine annuelle de l'accès à la justice de l'Ontario du 27 au 31 octobre. Des programmes en ligne variés seront offerts sans frais aux professionnels du droit, aux membres du secteur de la justice et aux membres du public.

Cette semaine immersive de formations portera sur le thème de cette année, « Pour la prochaine décennie : la justice, plus accessible, plus inclusive ». Ce thème général nous invite à réfléchir aux progrès accomplis et à renouveler la résolution de venir en aide aux communautés mal desservies et de lever les obstacles systémiques.

Au programme, notamment :

des séances axées sur la réconciliation, l'inclusion francophone et la représentation des avocates dans les médias;

des conversations opportunes sur l'IA et le système de justice pénale, les nouveaux parcours offerts aux parajuristes et sur le soutien aux jeunes immigrés dont la situation est précaire;

des façons de soutenir l'accès au système judiciaire de l'Ontario;

des groupes d'experts qui proposent des solutions et réponses communautaires pratiques à des questions juridiques courantes.

Pour plus de détails sur ces nouveaux programmes, consultez TAG : Groupe d'action sur l'accès à la justice. Le calendrier est encore en cours d'élaboration, de nouvelles activités sont ajoutées régulièrement; n'hésitez donc pas à consulter le site Web à l'approche de la date de lancement.

La Semaine de l'accès à la justice de l'Ontario est organisée par le TAG : le Groupe d'action sur l'accès à la justice en collaboration avec le Barreau de l'Ontario et les partenaires locaux et nationaux du secteur de la justice. Le Barreau a créé le TAG en 2015 pour favoriser une meilleure coordination et collaboration dans le secteur de la justice. Avec l'appui du Barreau de l'Ontario et de la Fondation du droit de l'Ontario, le TAG travaille avec de nombreux intervenants du secteur de la justice pour créer des solutions sensées et axées sur le public afin de favoriser le changement systémique.

Le Barreau réglemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le Barreau a pour rôle de protéger l'intérêt public, de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour toute la population de l'Ontario et d'agir de façon opportune, ouverte et efficiente.

