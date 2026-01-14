TORONTO, le 14 janv. 2026 /CNW/ - Peter C. Wardle, trésorier du Barreau de l'Ontario, a annoncé aujourd'hui la nomination de Tom Teahen au poste de chef de la direction du Barreau de l'Ontario. M. Teahen entrera en fonction le 23 février 2026.

M. Teahen a cumulé plus de vingt ans d'expérience en tant que membre de la haute direction au sein du gouvernement, dans l'ensemble du secteur public et dans des industries hautement réglementées. Au cours des cinq dernières années, il a travaillé dans le secteur privé à titre de haut dirigeant chez Greenfield Global, une multinationale spécialisée dans la production de carburants renouvelables et d'éthanol. Auparavant, M. Teahen était président-directeur général de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (WSIB) de l'Ontario, un organisme public qui offre des indemnités en cas de perte de salaire, une couverture médicale et un soutien aux personnes victimes de blessures ou de maladies liées au travail.

Plus tôt dans sa carrière, M. Teahen a occupé des postes clés au gouvernement, dont celui de chef de cabinet du premier ministre de l'Ontario. Lorsqu'il a rempli ces fonctions, M. Teahan a fait progresser des réformes politiques et opérationnelles dans des environnements complexes où les actions ont une vaste portée. Il est titulaire d'un baccalauréat en droit de l'Université Queen's et d'un baccalauréat ès arts en sciences politiques et en administration publique de l'Université Western. Il a été admis au Barreau de l'Ontario en 1997.

« Sa vaste expérience en matière de gouvernance, d'excellence opérationnelle et de mobilisation des parties intéressées fait de Tom une personne particulièrement bien placée pour diriger le Barreau, qui continue d'orienter l'avenir de la réglementation juridique et de renforcer la confiance du public », a déclaré le trésorier Wardle. « Son leadership se caractérise par l'excellence du service, le sens du devoir et la prise de décision transparente et fondée sur des principes. »

M. Teahen succède à Priya Bhatia, cheffe de la direction par intérim, qui a assuré la direction pendant la période de transition. Après avoir mené un processus de recrutement exhaustif, le Comité de sélection du chef ou de la cheffe de la direction a recommandé au Conseil d'administration du Barreau de nommer M. Teahen.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Teahen dirigera un effectif d'environ 550 personnes et supervisera les activités, les priorités stratégiques et les initiatives clés de l'organisme afin de veiller à ce que les avocats, les avocates et les parajuristes respectent des normes élevées en matière de formation, de compétence et de déontologie.

« C'est un honneur d'être nommé chef de la direction du Barreau », a déclaré M. Teahen. « Le privilège d'une autoréglementation professionnelle repose sur la confiance du public, la transparence et une attention particulière accordée à l'intérêt public. Je me réjouis à l'idée de travailler avec le Conseil, les membres du personnel et les parties intéressées afin de renforcer la gouvernance, de soutenir les professions et de veiller à ce que le Barreau continue de servir la population de l'Ontario avec intégrité, équité et responsabilité. »

Le Barreau réglemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le Barreau a pour rôle de protéger l'intérêt public, de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour toute la population de l'Ontario et d'agir de façon opportune, ouverte et efficiente.

