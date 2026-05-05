TORONTO, le 5 mai 2026 /CNW/ - Les Canadiens ouvrent leurs yeux et ouvrent leurs bras au monde, explorent de nouvelles destinations, créent des relations commerciales, tissent des liens et repensent les raisons de leurs voyages - pas seulement l'endroit où ils voyagent, mais aussi la raison pour laquelle ils le font.

Y We Travel (Groupe CNW/Toronto Pearson)

C'est la prémisse du nouveau balado Y We Travel (qui signifie Pourquoi nous voyageons) de Toronto Pearson, dans lequel certains des meilleurs rédacteurs et penseurs touristiques explorent les motivations profondes qui sous-tendent nos voyages et la façon dont elles se reflètent dans notre industrie touristique moderne, des itinéraires aux produits alimentaires en passant par la conception des terminaux. La série bimensuelle est disponible aujourd'hui sur Apple Podcasts, Spotify et Amazon Podcasts - juste à temps pour les voyages en voiture d'été et l'écoute de vacances.

Y We Travel est animé par deux anciens journalistes : Eric Weiner, auteur à succès du New York Times, et Erica Vella, journaliste de télévision de Toronto, qui travaille maintenant à Toronto Pearson. Parmi les invités de la première saison, mentionnons l'essayiste touristique Pico Iyer, l'auteure et chroniqueuse Elizabeth Renzetti, l'expert en survie Les Stroud, l'influenceuse Chloe Bow et le chef de la direction de Porter Airlines, Michael Deluce.

« L'aéroport Pearson de Toronto est l'aéroport nord-américain qui compte le plus grand nombre de correspondances internationales, mais nous croyons que les voyages ne se limitent pas à se rendre d'un endroit à l'autre. Il s'agit de faire des découvertes, de tisser des liens et de comprendre notre place dans un monde en rapide évolution », a déclaré Karen Mazurkewich, vice-présidente, Relations avec les intervenants et communications. « Y We Travel donne vie à ces idées en racontant des histoires qui inspirent la curiosité et permettent au public de mieux comprendre les forces qui façonnent les voyages à l'échelle mondiale. Il en résulte une écoute passionnante pour quiconque s'intéresse au rôle des voyages dans le façonnement de la culture, de la collectivité et de l'expérience individuelle. »

Le balado Y We Travel a vu le jour dans une série d'essais portant le même nom du magazine The Walrus, commanditée par Toronto Pearson et le Conseil des aéroports du Canada. Cette série a été mise en nomination pour un Prix du magazine canadien de 2025 et a remporté le prix pour les communications imprimées de 2025 du Conseil international des aéroports - Amérique du Nord.

À propos de Y We Travel

www.YWeTravelMag.ca

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À propos de Toronto Pearson

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'Aéroport international Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital entre personnes, entreprises et marchandises.

Au cours des neuf dernières années, l'aéroport Toronto Pearson a été reconnu à huit reprises comme l'un des meilleurs aéroports en Amérique du Nord par le Conseil international des aéroports, le représentant commercial mondial des aéroports du monde. Toronto Pearson est de nouveau reconnu comme un lieu de travail de premier plan après s'être taillé une place dans le classement des meilleurs employeurs du Canada du magazine Forbes pour une troisième année consécutive.

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SOURCE Toronto Pearson

Bureau des médias de Toronto Pearson, [email protected]