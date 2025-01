Du 31 janvier au 17 février 2025, laissez le Bal de Neige vous inspirer, vous divertir et vous réchauffer à Ottawa-Gatineau!

OTTAWA, ON, le 28 janv. 2025 /CNW/ - Du 31 janvier au 17 février, le 47e Bal de Neige, organisé par Patrimoine canadien, s'installe dans la région de la capitale du Canada, offrant une programmation captivante et des nouveautés qui enchanteront petits et grands.

Rendez-vous incontournable de la saison, le Bal de Neige marie les joies de l'hiver à la richesse de notre diversité culturelle. Au cours du lancement officiel, tenu aujourd'hui au marché By, on a présenté la gamme d'activités qui feront vibrer Ottawa et Gatineau dès vendredi.

Cette année, le Bal de Neige soulignera notamment des anniversaires d'importance, tels que les 60 ans du drapeau national du Canada et le 50e anniversaire de la désignation par le Parlement du castor comme symbole officiel de notre pays.

Trois weekends offrant une multitude d'activités

Grâce à la fidèle collaboration de nos partenaires, le Bal de Neige propose trois weekends remplis de découvertes et de traditions :

Spectacles en plein air et performances artistiques

Expositions culturelles et installations lumineuses interactives

Activités hivernales, sculptures sur glace, glisse, et bien plus encore!

Liste des activités par weekend

Weekend 1 - du 31 janvier au 2 février

Pour le premier weekend, laissez-vous envoûter par la magie du Bal de Neige grâce à une programmation dynamique et inspirante. Participez à des activités uniques qui mettent en lumière les cultures et traditions des peuples autochtones.

Soirée de lancement avec DJ : Ne manquez pas l'ouverture officielle sur la rue Sparks à Ottawa , le vendredi 31 janvier, dès 17 h. L'ambiance sera à son comble.

Mini pow-wow et marché des artisans autochtones au Musée canadien de l'histoire, présenté par Expériences autochtones : une expérience spectaculaire!

Cabane à sucre urbaine du Bal de Neige , présentée par OLG et Tourisme Ottawa : savourez les délices traditionnels sur la rue Sparks.

LüX - Une expérience son et lumière du Bal de Neige : vivrez au rythme de ce spectacle immersif, chaque vendredi et samedi soir sur la rue Sparks.

Célébration hivernale de Rideau Hall : une tradition annuelle à ne pas manquer.

Festival de jazz d'hiver d' Ottawa : l'un des rendez-vous marquants de la scène artistique en hiver.

La super glissade Chinook Tim Hortons, au Domaine des flocons : rires et sensations fortes garantis!

Weekend 2 - du 7 au 10 février

Dans le cadre du deuxième weekend, venez découvrir et célébrer la mosaïque culturelle du pays grâce à des spectacles, des expositions et des moments de partage, en plus de tous les favoris du Bal de Neige.

Installations d'art urbain interactives : explorez des installations amusantes sur la rue Sparks.

Expositions captivantes : découvrez les trésors des musées participants.

Exposition de sculptures sur glace présentée par Tim Hortons : admirez ces œuvres éblouissantes sur la rue Sparks.

Patinage nocturne lumineux au marché By : profitez d'une soirée de patinage lumineuse en plus du marché hivernal dans ce quartier historique.

Fête Frissons 2025 au Centre des arts Shenkman : pour les adeptes de danse, d'art, de poésie ou simplement pour l'ambiance festive.

Weekend 3 - du 14 au 17 février

Terminez le Bal de Neige en beauté en savourant le plein air tout en célébrant l'histoire, la culture et les traditions canadiennes. Amusez-vous avec des jeux hivernaux, des activités intérieures et un clin d'œil spécial aux symboles du Canada!

Festival musical BIG BANG au Centre national des Arts : des rythmes festifs pour toute la famille.

Igloofest Gatineau à la Place des Festivals Zibi : dansez au son des meilleurs DJ pour la toute première fois dans la région.

Spectacle de drones Bal de Neige dans les étoiles : le ciel du Domaine des flocons s'illumine pour une soirée magique.

60e anniversaire du drapeau national du Canada , sur la rue Sparks : testez vos connaissances, découvrez son histoire et célébrez ce symbole national!

La fête de patinage du jour de la Famille : rendez-vous à la patinoire des rêves de l'hôtel de ville d'Ottawa.

rendez-vous à la patinoire des rêves de l'hôtel de ville d' . Samedi science et frissons : découvrez les merveilles de la science au Musée des sciences et de la technologie du Canada .

À quelques jours du Bal de Neige

Les membres du public sont invités à consulter le guide d'information pratique. Ils y trouveront tout ce qu'il faut pour planifier leur sortie : services offerts, transport en commun, navettes, stationnements, et bien plus encore.

Marquez la date à votre calendrier : le Bal de Neige commence le 31 janvier!

À propos du Bal de Neige

Le Bal de Neige est un rendez-vous emblématique dans la région de la capitale du Canada, célébrant depuis plus de quatre décennies la magie de l'hiver, la diversité culturelle et la créativité artistique. Chaque année, il attire des centaines de milliers de personnes venues vivre une expérience hivernale unique.

Citations

« La magie du Bal de Neige, c'est l'occasion parfaite de profiter pleinement de l'hiver avec des activités qui réchaufferont votre cœur. Que ce soit en famille ou entre amis, venez créer des souvenirs inoubliables et célébrer la beauté de la culture et de nos traditions hivernales. Sortez vos tuques et vos mitaines : le 47e Bal de Neige commence en force dans quelques jours! »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Le 47e Bal de Neige se tiendra du 31 janvier au 17 février 2025.

Le Bal de Neige est rendu possible grâce au précieux soutien de quelque 600 bénévoles et 30 partenaires de programmation.

En moyenne, 500 000 personnes participent aux festivités chaque année, dont près du tiers provient de l'extérieur de la région.

Patrimoine canadien tient à remercier OLG et Tim Hortons, les commanditaires officiels du Bal de Neige 2025.

