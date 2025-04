Une collecte record pour cet événement emblématique au Québec

MONTRÉAL, le 25 avril 2025 /CNW/ - La Société canadienne du cancer (SCC) a clôturé la 32e édition de son prestigieux Bal de la Jonquille de Montréal avec un montant historique amassé de 3 413 908 $. Présenté sous le thème Prospective, le Bal a réuni plus de 700 invités, y compris des leaders du monde des affaires, de la philanthropie et de la culture. Les dons recueillis lors de cette grande soirée permettront de financer les projets de recherche les plus prometteurs au Québec, offrant ainsi de l'espoir aux personnes touchées par le cancer.

« Je remercie chaleureusement tous nos donateurs et partenaires pour leur soutien indéfectible. Ensemble, nous avons recueilli des fonds pour faire en sorte que les idées les plus brillantes en recherche sur le cancer au Québec aient toutes les chances de réussir, et d'atteindre les personnes qui en ont le plus besoin », affirme Andrea Seale, chef de la direction à la Société canadienne du cancer.

Moment Jonquille : une prestation émouvante de Marie-Annick Lépine

Un moment chargé d'émotion et de sens a marqué la soirée lorsque Marie-Annick Lépine, artiste et membre du groupe acclamé Les Cowboys Fringants, est montée sur scène pour présenter sa chanson Ta dernière adresse. Avec sensibilité, elle a livré une prestation poignante en hommage à son amoureux, Karl Tremblay. Cette prestation artistique et son témoignage inspirant ont rappelé aux invités les raisons pour lesquelles ils étaient rassemblés.

Des voix influentes pour faire avancer la cause

Le Bal de la Jonquille a bénéficié du soutien d'une coprésidence exceptionnelle composée d'Isabelle Marcoux (Transcontinental inc.), Nicolas Marcoux (PwC Canada), Michael Sabia (Hydro-Québec) et Kim Thomassin (Caisse de dépôt et placement du Québec). Le succès de cet événement repose également sur l'engagement de plus de 200 bénévoles et fournisseurs dévoués ainsi que sur l'excellente animation de Marie-Ève Janvier et Claudia Marques.

« En formant des partenariats stratégiques avec des institutions de renommée mondiale à travers la province, nous augmentons considérablement notre impact. Ensemble, nous transformons l'avenir du cancer en investissant dans les meilleurs projets de recherche au pays », déclare Nadia Wendowsky, vice-présidente, Dons exemplaires et d'entreprise à la Société canadienne du cancer.

Une mobilisation record au profit de la recherche

Au Canada, puisque 2 personnes sur 5 recevront un diagnostic de cancer au cours de leur vie, les progrès de la recherche sont essentiels pour améliorer et sauver la vie des personnes touchées par cette maladie. Le Bal de la Jonquille, la plus importante soirée-bénéfice liée au cancer au Québec, a pu compter cette année sur une mobilisation sans précédent, présentant l'édition la plus remarquable de son histoire. Depuis 2004, cet événement a permis d'amasser près de 48 M$ pour financer des programmes de soutien et des projets de recherche afin de prévenir le cancer et en améliorer le dépistage, le diagnostic et le traitement. Ces efforts permettent aux personnes qui sont atteintes de cette maladie de profiter pleinement de la vie plus longtemps.

Célébrez l'innovation et l'espoir. Visitez le site web baldelajonquille.ca pour faire un don. La prochaine édition du Bal de la Jonquille de Montréal de la Société canadienne du cancer aura lieu le 30 avril 2026.

Des photos officielles de l'événement sont disponibles dans le dossier de presse ici.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs sur le cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, dans tout le Canada et pour tous les types de cancer. Avec le soutien des personnes touchées, des sympathisants, des donateurs et des bénévoles, nous créons un avenir plus sain. Nous avons tous un rôle à jouer. Ça prend une société pour agir contre le cancer. Appelez au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca aujourd'hui.

