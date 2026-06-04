MONTRÉAL, le 4 juin 2026 /CNW/ - La Société canadienne du cancer (SCC) invite les représentants des médias à assister au Relais pour la vie qui se déroulera ce samedi 6 juin 2026 dans neuf villes du Québec. Cet événement de collecte de fonds rassemble des participants de tous âges partout au pays qui se relaient le long d'un parcours en signe de persévérance, d'espoir et de solidarité. Porté par le slogan « Célébrons chaque pas », le Relais pour la vie met en lumière la force du don et de l'action collective.

Anthony Vallée, Ingrid Falaise, Amélie Beyries - Ambassadeurs du Relais pour la vie 2026 | Crédit photo: JF Galipeau

Cette année, le Relais pour la vie peut compter sur l'engagement de trois ambassadeurs :

L'actrice Ingrid Falaise, qui s'implique pour une deuxième année consécutive et participera au Relais de Saint-Jean-sur-Richelieu le samedi 6 juin prochain L'auteure-compositrice-interprète BEYRIES, survivante d'un cancer du sein, qui offrira une prestation le 6 juin sur le site du Relais pour la vie de la Rive-Nord à Terrebonne Anthony Vallée, participant d'espoir, atteint d'un mélanome avancé, qui sera présent le 13 juin au Relais pour la vie de la MRC de l'Érable, à Plessisville

Chaque site propose une marche symbolique ponctuée de moments forts, dont le Tour de l'espoir, qui donne le coup d'envoi au Relais. Ce moment inaugural est dédié aux participants d'espoir, soit des personnes qui ont vécu une expérience de cancer, ou à risque de développer la maladie. En soirée, la Cérémonie des luminaires illumine la piste et rend hommage aux personnes touchées ainsi qu'aux êtres chers disparus, dans un moment de recueillement empreint d'émotion et de solidarité.

Date : Les samedis 6 et 13 juin 2026

Heure : Consultez le site relaispourlavie.ca pour obtenir l'horaire détaillé de chacun des sites.

Les neuf villes où se tiendra le Relais pour la vie le 6 juin prochain :

Depuis ses débuts, il y a 27 ans, le Relais pour la vie a permis de recueillir plus de 619 M$ à travers le pays pour financer les projets de recherche les plus prometteurs et apporter du soutien aux personnes touchées par le cancer qui en ressentent le besoin. En amassant des fonds pour la Société canadienne du cancer par l'entremise du Relais pour la vie, les participants contribuent à sauver et à améliorer des milliers de vies pour les générations à venir.

Le Relais pour la vie se tiendra également le samedi 13 juin dans huit autres villes à travers le Québec. Pour plus de renseignements, visitez relaispourlavie.ca.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche pour sauver des vies, améliorer la qualité de vie et mener une action collective contre le cancer. Avec le soutien de personnes atteintes, de bénévoles, de donateurs et de communautés de partout au pays, nous recueillons des fonds pour investir dans la recherche transformatrice sur le cancer, nous offrons un réseau d'aide bienveillant aux personnes atteintes de cancer et nous militons auprès des gouvernements pour créer un avenir plus sain pour tous. Ça prend une société pour agir contre le cancer, et la Société canadienne du cancer ouvre la voie. Aidez-nous à changer les choses. Appelez au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca dès aujourd'hui.

SOURCE Société canadienne du cancer (Bureau National)

Renseignements et demandes médias : Julia Larivière, 438 499-6716, [email protected]