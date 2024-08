Prévue en novembre 2024 à Shanghai, une série de séances parallèles réunira des dirigeants internationaux, des économistes de premier plan et des entrepreneurs pour relever les défis mondiaux et échanger des idées.

Dévoilement du thème et des sujets du Forum de Hongqiao

Parallèlement à la CIIE annuelle, la 7e édition du HQF aura lieu sous le thème de l'ouverture de haut niveau pour une mondialisation économique universellement bénéfique et inclusive. Les discussions principales porteront sur des sujets tels que le développement industriel et la construction urbaine durable, le commerce durable dans le contexte des changements climatiques, l'intelligence artificielle, le stockage de nouvelles énergies et les véhicules à énergie nouvelle. Le forum publiera également le Rapport mondial sur l'ouverture 2024 et comprendra une série de séances à huis clos et d'événements promotionnels.

Publication du Rapport mondial sur l'ouverture 2024

Le Rapport mondial sur l'ouverture, publié chaque année au forum depuis la 4e CIIE, fournit des renseignements précieux sur la façon dont les pays et les régions gèrent les défis et les possibilités dans un monde connecté. Le World Open Report a présenté une évaluation complète de l'état de l'ouverture mondiale dans les domaines du commerce, des finances, des infrastructures, du climat et des politiques. Le rapport souligne la nécessité de rebâtir la solidarité mondiale et de créer un nouvel élan pour le commerce international, le développement durable et l'action climatique. Restez à l'affût du Rapport mondial sur l'ouverture 2024!

Améliorer l'expérience et l'engagement des participants

Le GALA CIIE & HQF de cette année continuera de précéder la cérémonie d'ouverture et d'offrir des services améliorés, comme la divulgation précoce de l'information, pour veiller à ce que les invités du forum soient bien informés. Des interactions avec les médias seront également lancées pour accroître la visibilité.

De plus, le système d'information du forum sera mis à niveau, y compris le développement d'une plateforme mobile conviviale avec des fonctions interactives pour faciliter l'engagement de l'auditoire et la prise de rendez-vous.

Rester en contact avec Pulse de la CIIE

Pour tenir les participants au courant des derniers développements, nous publions le bulletin mensuel de la CIIE. Il est conçu pour souligner les progrès et les réalisations de la CIIE, offrant des politiques d'exposition à jour, des incitatifs aux exposants et un guide complet à tous les participants. Vous pouvez vous abonner à l'infolettre ici :

https://www.ciie.org/zbh/en/?from=prnewswire

Saisissez l'occasion de vous démarquer dans l'exposition commerciale, veuillez agir rapidement pour sécuriser votre kiosque à la CIIE :

Inscription des exposants - China International Import Expo Bureau

Personne-ressource :

Mme Cui Yan

Tél. : 0086-21-968888

Courriel : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2484448/image.jpg

SOURCE China International Import Expo (CIIE)