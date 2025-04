Au cours de la visite en Allemagne, la délégation a assisté à la Hannover Messe 2025, où elle a participé à des discussions de haut niveau avec des entités clés comme Baden-Württemberg International, Saarland Economic Promotion Corporation, Festo, PHOENIX, SEW EURODRIVE, Schaeffler et Deutsche Messe AG, explorer les possibilités de collaboration. L'Allemagne, un participant de longue date de la CIIE, a occupé plus de 26 000 mètres carrés d'espace d'exposition lors de la 7e édition de la CIIE. Des géants de l'industrie comme Bayer, SCHOTT, Zeiss et Merck ont laissé leur empreinte lors de la septième édition de la CIIE, qui a dévoilé leurs nouveaux produits et leurs technologies de pointe, mettant fortement l'accent sur l'innovation et la poursuite de la mise à niveau industrielle.

La Finlande et la Belgique, deux partenaires commerciaux importants de la Chine, ont toujours été actives au sein de la CIIE. Depuis ses débuts à la CIIE, la Finlande a continuellement intensifié son engagement. Lors de la septième édition de la CIIE, la Finlande a présenté son quatrième pavillon national, qui comprend 18 entreprises du pavillon national finlandais axées sur des domaines comme l'exploitation minière durable, les solutions biologiques et les exportations alimentaires. La Belgique participe également à la CIIE depuis sept ans, tirant parti de cette plateforme inégalée pour introduire une grande variété de produits sur le vaste marché chinois.

En septembre 2024, les exportations de fruits de mer de la Norvège vers la Chine avaient dépassé 126 000 tonnes, ce qui représente une croissance de 16 % par rapport à l'année précédente. Marquant 70 ans de relations diplomatiques avec la Chine, la Norvège a établi son pavillon national pour la première fois lors de la septième édition de la CIIE. Avec le soutien d'Innovation Norway, 12 entreprises norvégiennes exceptionnelles et le Norwegian Seafood Council ont présenté leurs divers produits à la septième édition de la CIIE, comme le transport maritime et l'énergie, la santé et la nutrition, les fruits de mer et les biens de consommation, etc., soulignant le renforcement des liens entre les deux pays.

Le compte à rebours de 200 jours jusqu'à la 8e CIIE a officiellement commencé le 18 avril, ce qui témoigne de l'anticipation croissante entourant cet important événement mondial. Compte tenu des nombreuses possibilités offertes par la CIIE, visitez le site Web officiel pour obtenir de plus amples renseignements et assurez-vous de réserver votre place à la 8e édition de la CIIE : https://www.ciie.org/zbh/en/?from=prnewswire

