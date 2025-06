Lors de l'événement, des représentants de dōTERRA et de Warmpaca ont expliqué comment la CIIE leur a ouvert des portes sur le marché chinois. Depuis 2018, dōTERRA s'est associé à Guizhou par l'entremise de la CIIE, en utilisant l'innovation pour stimuler la valeur des plantes chinoises traditionnelles et augmenter les revenus des agriculteurs locaux. Warmpaca a fait une percée lors de la première CIIE. En s'associant à plus de 1 000 familles pour produire des produits de laine d'alpaga faite à la main, l'entreprise a réussi à s'étendre aux marchés chinois et mondiaux, créant des emplois et renforçant l'autonomie des collectivités locales en cours de route.

À l'approche de l'exposition, les préparatifs sont entrés dans une nouvelle phase dynamique. Le 22 mai, un événement de jumelage a eu lieu à Chongqing, rassemblant près de 40 exposants et plus de 110 acheteurs locaux. L'événement a jeté des bases solides pour une coopération plus approfondie en prévision de la CIIE. À ce jour, une surface d'exposition de plus de 280 000 mètres carrés a été réservée pour la CIIE de cette année. Cette année, l'aménagement de l'exposition a été encore optimisé pour mettre en lumière l'innovation, les technologies de pointe et les services de pointe.

En s'appuyant sur cet élan, le prochain Sommet Chine-Asie centrale stimulera les échanges et la coopération. En tant que participants réguliers à la CIIE, les pays d'Asie centrale ont continué de renforcer leurs liens avec la Chine grâce à cette plateforme clé. Par exemple, lors de la septième CIIE, les entreprises kazakhs ont participé à une échelle sans précédent, présentant une plus vaste gamme de produits de haute qualité sur le marché chinois.

La huitième édition de la CIIE devrait attirer un plus large éventail d'exposants, d'acheteurs professionnels et de visiteurs de tous les secteurs. Entre-temps, le HQF servira de lieu clé pour le dialogue sur les économies ouvertes et la mondialisation inclusive. Pour en savoir plus, visitez le site Web officiel de la CIIE : https://www.ciie.org/zbh/en/

Personne-ressource :

Mme Cui Yan

Tél. : 0086-21-968888

Courriel : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2717703/image.jpg

SOURCE China International Import Expo (CIIE)