Le premier lot de plus de 300 exposants a été officiellement annoncé, et plus de 100 entreprises ont participé à chaque édition depuis la première édition de la CIIE. À l'heure actuelle, une surface d'exposition de plus de 250 000 mètres carrés a été réservée pour la CIIE de cette année, et d'autres acheteurs le long des chaînes industrielles, y compris des petites et moyennes entreprises (PME), seront encouragés à y participer.

Synergie sectorielle

Une séance de jumelage d'entreprises consacrée aux secteurs de l'alimentation et de l'agriculture le 18 avril a démontré l'efficacité opérationnelle de la CIIE. 41 exposants internationaux, dont Dole, Goodfarmer et Theland, qui ont participé à des discussions d'affaires avec plus de 150 acheteurs chinois comme Sinopec Shanghai Easy Joy, Bailian Group et Eastern Airlines Food Co.

Mentions mondiales

Les décideurs internationaux continuent de reconnaître la valeur de la CIIE. Anthony Loke, ministre des Transports de la Malaisie, a souligné l'importance stratégique de la CIIE en tant que porte d'entrée importante pour les entreprises malaisiennes, en particulier les PME, afin d'obtenir un nouvel élan et des résultats fructueux grâce à une coopération approfondie. Faisant écho à ce sentiment, le secrétaire d'État du ministère du Commerce, de l'Industrie et des Pêches de Norvège, Janicke Andreassen Hirstad, a reconnu l'efficacité de la CIIE à relier les entreprises norvégiennes des secteurs de l'agriculture, du transport maritime et du transport maritime à la demande des consommateurs chinois.

Engagement intellectuel

Organisé aux côtés de la CIIE, le huitième Forum économique international de Hongqiao (HQF) finalise son programme, les invitations des invités progressant régulièrement. Le huitième HQF s'alignera étroitement sur la dynamique économique mondiale actuelle, en mettant l'accent sur des sujets clés comme la gouvernance commerciale multilatérale, l'autonomisation numérique, le développement vert, les nouvelles forces productives de qualité, l'ouverture institutionnelle, la coopération mondiale avec les pays du Sud et le développement inclusif. renforcer son rôle de plateforme de dialogue de haut niveau.

Alors que le prochain Sommet Chine-Asie centrale met en lumière l'élan croissant de la coopération régionale et mondiale, la huitième CIIE et le HQF offrent aux entreprises internationales une plateforme précieuse pour s'intégrer au marché chinois et explorer de nouvelles possibilités dans l'économie dynamique chinoise.

Ne manquez pas l'occasion de participer à ces événements mondiaux importants - visitez https://www.ciie.org/zbh/en/ pour obtenir les dernières mises à jour et les détails sur la participation.

Personne-ressource : Mme Cui Yan Tél. : 0086-21-968888 Courriel : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2692971/image_5031553_33067438.jpg

SOURCE China International Import Expo (CIIE)