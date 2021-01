D'un bout à l'autre du pays, célébrons ensemble les joies de l'hiver canadien. Inspirer, divertir et réchauffer... C'est aussi ÇA le Bal de Neige!

OTTAWA, ON, le 25 janv. 2021 /CNW/ - Depuis 1979, le Bal de Neige égaie les hivers dans la région de la capitale du Canada. Cette année, le rendez-vous se réinvente pour respecter les consignes en matière de santé publique. Du 5 au 21 février, les Canadiens et les Canadiennes d'un bout à l'autre du pays sont invités à célébrer l'hiver au moyen d'expériences virtuelles uniques.

La webdiffusion nationale, À la conquête de l'hiver canadien!, donnera le coup d'envoi du 43e Bal de Neige le vendredi 5 février, à 19 h (HE), sur la chaîne YouTube de Patrimoine canadien.

En vedette : Ariane Moffatt, Alexandre Tétrault, les Ivan Flett Memorial Dancers, l'Orchestre du Centre national des Arts, Corneille, Faouzia, Ria Mae, Masson Stomp, Tracy Trash, William Prince et le patineur artistique Elladj Baldé.

Vous pourrez également découvrir les artistes passionnés de la toute première Compétition nationale de sculpture sur glace virtuelle du Bal de Neige. Pour la première fois de son histoire, le Bal de Neige a lancé le défi à des sculpteurs sur glace professionnels canadiens de s'affronter simultanément à Yellowknife, Banff/Lac Louise, Winnipeg, Ottawa, Gatineau, Québec et Halifax. Chacun avait 28 heures pour transformer 8 blocs de glace en une œuvre sur le thème des joies de l'hiver. Dès le 5 février, vous pourrez admirer leurs créations en ligne et voter pour vos trois sculptures préférées.

Visitez le site Web pour découvrir ce que nos partenaires de programmation vous proposent pour célébrer l'hiver. Les prix Juno, le Festival du Voyageur, le Centre national des Arts, le Musée canadien de l'histoire, le Musée des beaux-arts du Canada, Parcs Canada, Bibliothèque et Archives Canada, Fierté dans la Capitale, la Ville de Gatineau, entre autres, ont organisé un large éventail d'activités à faire, à voir et à écouter.

Mieux encore, téléchargez l'appli du Bal de Neige et bonifiez votre expérience grâce à des activités exclusives. Profitez des listes d'écoute, balados, classes de maîtres, ateliers à faire soi-même et plus encore. Vous y trouverez même un feu d'artifice virtuel, présenté par OLG.

Enfin, petits et grands pourront vivre « L'aventure des Glamottes » en devenant un personnage dans le livre virtuel qui met en vedette les chaleureuses mascottes du Bal de Neige!

Du 5 au 21 février, célébrons ensemble les joies de l'hiver canadien! Inspirer, divertir et réchauffer... C'est aussi ÇA le Bal de Neige!

Citations

« Alors que nous traversons collectivement une période sans précédent et que le besoin de partager des expériences positives se fait sentir plus que jamais, le Bal de Neige arrive comme une vague de chaleur au cœur de l'hiver canadien. D'un bout à l'autre du Canada, célébrons la diversité culturelle et artistique qui fait la richesse de notre pays. Que ce soit en jouant dehors ou en participant aux activités virtuelles bien au chaud à l'intérieur, je vous invite à célébrer l'hiver à la manière du Bal de Neige! »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Le 43e Bal de Neige aura lieu virtuellement du 5 au 21 février 2021.

Le coup d'envoi sera donné par le spectacle virtuel national, À la conquête de l'hiver canadien!, le vendredi 5 février, à 19 h (HE), sur la chaîne YouTube de Patrimoine canadien. L'émission sera en ligne jusqu'au 21 février à minuit (HE).

Pour la première fois de son histoire, le Bal de Neige tient une Compétition nationale de sculpture sur glace virtuelle dans sept villes canadiennes. Dès le 5 février, visitez le www.canada.ca/baldeneige pour admirer virtuellement les créations et voter pour vos trois sculptures préférées.

Cette année, tous les Canadiens et Canadiennes sont invités à célébrer l'hiver grâce aux précieux partenaires du Bal de Neige.

Patrimoine canadien tient à remercier OLG (commanditaire officiel) et Rogers (commanditaire principal).

La région de la capitale du Canada en pause

Depuis plus de 40 ans, le Bal de Neige est le rendez-vous phare de la saison touristique hivernale de la région de la capitale du Canada. Il attire en moyenne 600 000 visiteurs, dont le tiers vient de l'extérieur.

En temps normal, Patrimoine canadien et ses partenaires proposent un programme d'activités qui sont offertes pendant trois fins de semaine. Les incontournables plaisirs d'hiver comme la glissade sur tube, le patinage et les sculptures de neige et de glace partagent la vedette avec des activités culturelles, sportives et gastronomiques.

Compte tenu de la pandémie de COVID-19 et de la priorité du gouvernement du Canada d'assurer la sécurité de la population canadienne, il n'y aura pas d'activités en personne cette année. Ainsi, conformément aux lignes directrices en matière de santé publique, le Domaine des flocons - normalement coproduit avec la Ville de Gatineau - ne sera pas érigé. Il en va de même pour les destinations du Bal de Neige à Ottawa.

