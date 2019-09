Le 29 septembre, c'est le Dimanche BIXI gratuit sous le thème « Les cafés de Montréal »

MONTRÉAL, le 27 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La fin de l'été réchauffe encore le bitume, les feuilles craquent sous les roues des vélos, l'automne s'installe dans la métropole ! C'est sous le thème « Les cafés de Montréal » que nous vous invitions à rouler en BIXI tout le mois de septembre. Montréal regorge de petits cafés sympathiques, dans tous les secteurs de la ville. Et le 29 septembre, les utilisateurs pourront louer un BIXI gratuitement pour tout trajet de 30 minutes ou moins, car c'est un Dimanche BIXI gratuit offert par Manuvie.

Des agents d'information situés à 40 stations stratégiques dans le réseau BIXI accompagneront les Bixistes tout au long de la journée. Pour bien planifier leurs déplacements, les utilisateurs sont invités à télécharger l'application mobile BIXI ou encore l'application Transit. Celles-ci permettent également d'effectuer la location de vélo directement sur un téléphone intelligent.

Pour souligner la thématique du café, depuis le début du mois de septembre, la boutique Nespresso du centre-ville (Crescent) distribue des cafés gratuitement chaque lundi, entre 9h et midi. Saviez-vous que les capsules de café sont composées d'aluminium et se recyclent? Même le marc de café est transformé en compost.



BIXI remercie chaleureusement tous les partenaires de l'événement : notre présentateur Manuvie, notre partenaire santé Rachelle-Béry, Nespresso et LaPresse+.

Les #DimanchesBIXI se poursuivront le 27 octobre prochain.

BIXI Montréal est un organisme à but non lucratif créé par la Ville de Montréal pour gérer le système de vélo-partage à Montréal. En 2019, le réseau comprend 7 250 vélos et 600 stations sur le territoire montréalais, ainsi qu'à Longueuil, Westmount, Ville de Mont-Royal et Montréal-Est.

