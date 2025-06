« L'arrivée de BIXI dans l'ensemble des arrondissements de la Ville de Montréal marque une avancée majeure pour l'équité territoriale en matière de mobilité. C'est une fierté pour notre administration d'avoir rendu possible ce déploiement à l'échelle de toute la ville. Nous croyons fermement que chaque Montréalais et chaque Montréalaise, peu importe leur quartier, doit avoir accès à des options de transport durable. En élargissant l'accès au vélopartage, nous renforçons notre engagement envers une mobilité active, inclusive et accessible à toutes et à tous, » Sophie Mauzerolle, responsable des transports et de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« BIXI est fièrement montréalais et, au fil des années, la ville est devenue un chef de file en mobilité durable en Amérique du Nord pour son implantation du vélopartage. Il allait de soi qu'encore plus de Montréalais puissent bénéficier de ce service qui a su prouver sa nécessité et son impact au quotidien pour la population de la ville », souligne Christian Vermette, directeur général de BIXI Montréal.

Un réseau foisonnant pour une mobilité pleinement montréalaise

Cette nouvelle étape poursuit la volonté de BIXI d'offrir un service de vélopartage comme option de mode de transport en commun durable et actif. Ces nouvelles stations, stratégiquement situées à proximité de pôles d'attraction et d'axes de transport, faciliteront les déplacements quotidiens des citoyennes et citoyens, tout en leur permettant de profiter des paysages emblématiques de l'ouest de l'île, tels que le parc-nature du Cap-Saint-Jacques. En plus de cette expansion dans l'Ouest, BIXI continue de bonifier le cœur de son réseau.

Parmi les nouvelles stations implantées :

Plage du parc-nature du Cap-Saint-Jacques (De la Plage / Service)

Parc du Château de Pierrefonds (De Pierrefonds / Château- Pierrefonds )

(De Pierrefonds / Château- ) Mairie d'arrondissement de Pierrefonds - Roxboro (De Pierrefonds / Saint-Léon)

- (De Pierrefonds / Saint-Léon) Cégep Gérald-Godin (Gouin / Parc-Royal)

Rendez-vous sur l'application BIXI pour découvrir tous les emplacements et planifier vos déplacements.

Un succès qui rayonne au-delà de Montréal

Porté par sa volonté d'être présent partout au Québec, le succès de BIXI dépasse aujourd'hui les frontières de la ville de Montréal. Cette année, le réseau sera présent dans 13 villes québécoises, avec une flotte de 12 600 vélos répartis dans plus de 1 000 stations. Au cours des prochains mois, BIXI inaugurera ses services à Sherbrooke, Saint-Eustache, Deux-Montagnes et Saint-Lambert, confirmant ainsi l'engouement pour le vélopartage comme moyen de transport.

À propos de BIXI

BIXI Montréal est un organisme à but non lucratif responsable de la gestion du service de vélopartage sur le territoire montréalais, ainsi qu'à Westmount, Mont-Royal, Montréal-Est, Longueuil, Laval, Boucherville, Terrebonne. En 2025, le réseau BIXI comptera plus de 12 600 vélos, dont 2 620 vélos électriques, répartis près de 1000 stations situées dans 13 villes. Montréal dispose de la plus grande flotte de vélos électriques au Canada et de l'une des plus vastes en Amérique du Nord.

SOURCE BIXI Montréal

Renseignements: BIXI Montréal, [email protected]