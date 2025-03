BIXI annonce un déploiement hâtif et des développements d'envergure pour 2025

Des expansions sans précédent

En 2025, BIXI ajoutera 1600 vélos à sa flotte, totalisant 12 600 dans son réseau, dont 3200 à assistance électrique, répartis sur plus de 1000 stations à travers 13 villes au Québec. À ce déploiement, notons l'ajout de quatre nouvelles villes : Sherbrooke, Saint-Eustache, Deux-Montagnes et Saint-Lambert, qui se joindront au grand réseau au courant de l'été. Rappelons que des expansions significatives sont également en cours à Laval, passant de 26 à 75 stations, et Longueuil, qui complète son plan triennal en ajoutant 22 stations à ses 26 en place. Ce sont au total plus de 130 stations qui s'additionneront afin d'à la fois densifier et expandre le service.

D'ailleurs, les citoyens des quatre coins du Québec sont invités à suggérer leur ville ou des emplacements de stations à l'aide de l'outil interactif en ligne bonifié afin de contribuer au développement du réseau BIXI partout au Québec.

« Loto-Québec a à cœur de contribuer à la réduction de l'empreinte environnementale des Québécois en soutenant des initiatives durables. La Société est donc très fière d'être le partenaire présentateur de BIXI Montréal et d'être engagée dans la mobilité durable en encourageant ce mode de transport actif et écologique », a souligné Éric Meunier, directeur de l'engagement sociétal à Loto-Québec.

« Nous croyons fermement que le vélopartage est un pilier essentiel du transport en commun et devrait l'être partout au Québec. En élargissant et en densifiant leur réseau, les villes partenaires répondent aux besoins croissants des citoyens et soutiennent notre engagement constant envers un transport accessible, écologique et pratique pour tous !» a déclaré Christian Vermette, directeur général de BIXI Montréal.

Déploiement du réseau 2025

Dès aujourd'hui, de nouvelles stations sont progressivement mises en service et approvisionnées en vélos, s'ajoutant à celles déjà disponibles toute l'année. Les vélos à assistance électrique font également leur grand retour sur les routes. Et ce n'est que le début : le 15 avril, l'ensemble du réseau, comprenant Montréal, Westmount, Mont-Royal, Montréal-Est, Longueuil, Laval, Boucherville, Terrebonne et Sainte-Julie, sera pleinement opérationnel, offrant aux usagers une couverture étendue et bonifiée.

Les usagers peuvent suivre le déploiement du réseau en temps réel sur bixi.com ou via l'application mobile, pour planifier facilement leurs déplacements.

BIXI à l'année, un succès confirmé !

Après le succès du projet pilote, le service BIXI à l'année, rendu possible grâce au soutien de Loto-Québec, est désormais disponible 12 mois par année. 200 stations, desservies par 2000 vélos BIXI spécialement adaptés sont restées accessibles après le 16 novembre, alors que Verdun, Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Outremont et la ville de Westmount se sont joints aux sept arrondissements participant l'an dernier.

Entre le 16 novembre 2024 et le 20 mars 2025, les utilisateurs ont effectué 27% plus de déplacements par rapport à la même période l'an dernier. Un sondage a révélé que le nombre de répondants ayant déjà fait du vélo d'hiver a presque doublé par rapport à l'an dernier, passant de 35% à 61%, témoignant non seulement de l'impact du projet-pilote, mais aussi de la fidélité des usagers. 63% des répondants ont indiqué utiliser BIXI à l'année dans le but de gagner du temps dans leurs déplacements.

« Alors qu'une tempête historique battait son plein cet hiver et empêchait la circulation de tous les autres modes de transport en surface, les BIXISTES ont continué d'utiliser le service, démontrant à quel point BIXI est un moyen de transport indispensable, été comme hiver. Cette résilience témoigne de la nécessité d'un service permanent, flexible et durable, accessible tout au long de l'année, et partout au Québec ! », a ajouté Christian Vermette, directeur général de BIXI Montréal.

« Depuis plus de 15 ans, BIXI est un maillon essentiel de la mobilité des Montréalais et de Montréalaises. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous constatons le grand succès que connaît le projet BIXI à l'année. Avec ses records de neige, l'hiver 2024-2025 a été le véritable test des améliorations à ce projet audacieux! Sa popularité croissante démontre qu'il répond à une demande claire de la population qui souhaite plus d'alternatives à l'auto-solo, tout au long de l'année. Le transport actif et collectif est au cœur de l'ADN de Projet Montréal et nous sommes fières et fiers de le voir prendre une telle ampleur » déclare Sophie Mauzerolle, responsable de la mobilité et des transports au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Abonnements flexibles

BIXI propose une tarification adaptée à tous les besoins pour la saison 2025. L'abonnement saisonnier, disponible du 15 avril au 31 mai au prix de 112 $, permet une utilisation illimitée jusqu'au 15 novembre 2025. Pour ceux qui préfèrent une option plus flexible, l'abonnement mensuel est offert à 23 $ pour 30 jours consécutifs.

Les abonnements saisonniers et mensuels offrent de nombreux avantages, tels que des déplacements illimités à vélo mécanique (jusqu'à 45 minutes par trajet) et des réductions sur les tarifs à la minute pour les vélos à assistance électrique. De plus, les membres peuvent profiter du programme AMI BIXI, qui propose des récompenses, des invitations à des événements exclusifs et des avantages offerts par les partenaires de BIXI.

Merci aux chers partenaires

BIXI Montréal remercie chaleureusement ses partenaires, en particulier Loto-Québec, partenaire-présentateur, pour leur soutien essentiel à la concrétisation de ces projets ambitieux qui verront le jour tout au long de la saison 2025. Grâce à l'engagement de partenaires de confiance Loto-Québec, Fizz, Tangerine -- partenaire exclusif des BIXI électriques, Beneva, qui renouvèle son appui pour trois ans, et Rachelle Béry, notre service de transport collectif continue de croître et d'offrir une expérience de qualité.

A propos de BIXI

BIXI Montréal est un organisme à but non lucratif responsable de la gestion du service de vélopartage à Montréal, Westmount, Mont-Royal, Montréal-Est, Longueuil, Laval, Boucherville, Terrebonne, Sainte-Julie et, prochainement, Sherbrooke, Saint-Eustache, Deux-Montagnes et Saint-Lambert. En 2025, le réseau BIXI comptera 12 600 vélos, dont 3200 vélos à assistance électrique, répartis dans 1080 stations situées dans 13 villes. Montréal dispose de la plus grande flotte de vélos électriques au Canada et de l'une des plus vastes en Amérique du Nord.

