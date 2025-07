SHERBROOKE, QC, le 4 juill. 2025 /CNW/ - BIXI, en collaboration avec la Société de transport de Sherbrooke (STS) et la Ville de Sherbrooke, est fier d'annoncer le lancement du premier service de vélopartage dans la région dont la première phase sera composée de 25 stations dotées de 255 vélos, dont 80% à assistance électrique. Ce déploiement offre aux Sherbrookoises et aux Sherbrookois un mode de transport durable, actif et accessible. Ce projet est rendu possible notamment grâce à la contribution financière de 1 105 581 $ du gouvernement du Québec, dans le cadre du Programme d'aide financière au développement de l'offre de vélos en libre-service (OVLIS) - pour l'année financière 2021-2022, un programme découlant de la Politique de mobilité durable - 2030.

De gauche à droite : Sylvia Morin, présidente du conseil d'administration de BIXI Montréal ; Laure Letarte-Lavoie, conseillère municipale et Évelyne Beaudoin, mairesse de Sherbrooke. (Groupe CNW/BIXI Montréal)

Lors d'un événement tenu aujourd'hui à Sherbrooke en présence de la mairesse, Évelyne Beaudin, de la présidente de la STS, Laure Letarte-Lavoie, et d'autres personnalités locales, BIXI a officiellement donné le coup d'envoi du service.

Un réseau bien équipé et adapté aux besoins de la région

Le réseau BIXI Sherbrooke a été conçu pour répondre aux spécificités de la région, avec des stations stratégiquement situées près des pôles de déplacement, des établissements scolaires comme l'Université de Sherbrooke et le Cégep de Sherbrooke, des parcs et des zones commerciales. Le nombre de stations et de vélos sera porté à augmenter dans les prochaines années. Les utilisatrices et utilisateurs pourront profiter d'une tarification flexible, avec des abonnements mensuels, ainsi que des allers simples pour les déplacements occasionnels.

« Je suis heureuse de constater que ce service de vélopartage suscite l'enthousiasme de la population. Notre gouvernement demeure un partenaire important pour assurer un meilleur accès aux divers modes de transport dans l'ensemble de nos régions du Québec. Le projet inauguré aujourd'hui aura des retombées positives sur la mobilité et la qualité de vie de nos citoyens en Estrie, c'est mon objectif! » - Geneviève Guilbault, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« C'est un grand plaisir d'accueillir BIXI à Sherbrooke ! Ce service bonifie notre offre de transport durable et rend notre centre-ville encore plus attractif en facilitant l'accès aux commerces et en contribuant à la vitalité économique locale. Avec les vélos à assistance électrique, même notre relief sportif devient plus accueillant ! Et ce n'est qu'un début, avec notre réseau cyclable en constante amélioration pour rendre Sherbrooke toujours plus accueillante pour les cyclistes, d'ici et d'ailleurs. » - Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

« Le déploiement de ce projet de vélopartage s'inscrit parfaitement dans la mission de la STS de promouvoir une mobilité durable et intégrée à Sherbrooke. En ajoutant le vélo en libre-service à notre offre, nous favorisons la complémentarité des modes de transport et encourageons les Sherbrookois et Sherbrookoises à repenser leurs habitudes de déplacement, un coup de pédale à la fois », Laure Letarte-Lavoie, présidente de la STS.

« Faire partie du grand réseau BIXI, c'est accéder à une seule application pour toutes les villes, profiter d'une tarification simple et d'abonnements sans limite de zone. C'est la connexion dans la mobilité, au service des usagers, » a déclaré Christian Vermette, directeur général de BIXI.

BIXI bientôt partout au Québec

Avec cette nouvelle implantation, BIXI poursuit son objectif d'expansion à l'échelle du Québec. Après Sherbrooke, BIXI se prépare à lancer son service à Saint-Eustache, Deux-Montagnes et Saint-Lambert en 2025, portant ainsi le réseau à un total de 13 villes partenaires, 12 600 vélos et plus de 1000 stations.

Les usagers peuvent dès aujourd'hui localiser les stations, louer un vélo et planifier leurs trajets via l'application mobile BIXI ou le site bixi.com.

À propos de BIXI

BIXI Montréal est un organisme à but non lucratif responsable de la gestion du service de vélopartage sur le territoire montréalais, ainsi qu'à Westmount, Mont-Royal, Montréal-Est, Longueuil, Laval, Boucherville, Terrebonne et Sherbrooke. En 2025, le réseau BIXI comptera plus de 12 600 vélos, dont 2 620 vélos électriques, répartis près de 1000 stations situées dans 13 villes. Montréal dispose de la plus grande flotte de vélos électriques au Canada et de l'une des plus vastes en Amérique du Nord.

