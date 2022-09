MONT-TREMBLANT, QC, le 15 sept. 2022 /CNW/ - Le 24h Tremblant annonce aujourd'hui la signature d'une entente de trois ans avec la Sun Life, qui devient ainsi le commanditaire présentateur exclusif de l'événement.

Ce partenariat marquant consolide la relance de l'événement au cours des prochaines années. Après deux ans de défis avec la pandémie, cet appui est une excellente nouvelle pour l'avenir du 24h Tremblant. La contribution financière de la Sun Life permet ainsi à l'organisation et aux participants de concentrer tous leurs efforts à la collecte de dons pour la grande cause des enfants. D'ailleurs, l'engouement se fait déjà bien sentir puisque plus de 320 équipes sont déjà inscrites. À ce rythme, l'objectif visé de 500 équipes en 2022 est tout à fait atteignable!

« La Sun Life est heureuse de s'associer à ce grand défi sportif hivernal. Sa notoriété en fait un événement incontournable depuis 21 ans pour les adeptes de sports, souligne Robert Dumas, président et chef de la direction de Sun Life au Québec. À la Sun Life, on bâtit un futur en santé pour nos clients, nos employés et les collectivités. Les valeurs de mieux-être et de dépassement que prône le 24h Tremblant sont en parfaite harmonie avec les nôtres. Nous avons très hâte de nous présenter sur la ligne de départ le 10 décembre prochain. »

« Nous sommes très heureux d'accueillir la Sun Life comme partenaire majeur pour notre 22e édition à la montagne. C'est bien plus qu'un appui financier. La Sun Life prendra réellement part à l'événement avec des équipes qui participeront et feront aussi des collectes de dons en plus de contribuer grandement à bonifier l'expérience des participants. C'est ça, un vrai partenariat », mentionne le producteur exécutif du 24h, Simon St-Arnaud.

La prochaine édition du 24h Tremblant se tiendra du 9 au 11 décembre prochain. Les amateurs de ski, de course et de marche sont donc invités à se joindre à l'événement et à venir vivre un week-end sportif et festif pour la cause des enfants. Nouveauté non négligeable cette année, l'ajout de la randonnée alpine qui fait son entrée parmi les disciplines offertes.

Infos et inscription : 24htremblant.com

L'engagement de la Sun Life dans les collectivités

La Sun Life a à cœur de bâtir des collectivités saines et durables pour la vie. Le mieux-être des collectivités est un aspect important de l'engagement de la Sun Life en matière de durabilité. Elle croit qu'en soutenant activement les collectivités dans lesquelles ses clients, employés et employées, conseillers et conseillères, et actionnaires vivent et travaillent, elle peut aider à créer un environnement favorable pour eux. Elle concentre son soutien philanthropique dans les domaines de la santé, avec un accent particulier mis sur le diabète (sensibilisation, prévention et soins). La santé mentale est aussi une priorité, comme en témoigne le soutien apporté aux programmes et aux organisations axés sur la résilience et les capacités d'adaptation.

La Sun Life forme également des partenariats avec des équipes et des associations sportives dans certains marchés clés afin de soutenir son engagement à promouvoir une vie saine et active. Les employés et les conseillers de la Sun Life sont très fiers d'accomplir chaque année plus de 16 000 heures de bénévolat et ainsi de contribuer à rendre plus radieuse la vie d'innombrables personnes et familles partout au Canada.

Apprenez-en plus sur la Sun Life dans la collectivité.

À propos du 24h Tremblant

Depuis sa naissance en 2001, le 24h Tremblant, plus important événement caritatif de l'industrie du ski en Amérique du Nord, a récolté 43 011 126 $ pour divers organismes. En moyenne, 78 % des dons amassés sont remis chaque année. La Fondation Charles-Bruneau, la Fondation du CHEO et la Fondation Tremblant sont les grandes bénéficiaires de la générosité de milliers de donateurs. Les dons sont essentiels pour offrir aux enfants une meilleure qualité de vie et participer au financement de projets médicaux novateurs en hémato-oncologie pédiatrique, puisque l'espoir passe par la recherche. Chaque année, l'événement attire plus de 30 000 personnes, 4000 participants et 425 équipes, qui skient, courent et marchent pendant 24 heures grâce à l'engagement de 350 bénévoles.

Relations médias : Maude Lapointe, directrice communications - relations publiques [email protected] 438-390-6669

SOURCE 24heures Tremblant