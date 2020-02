Le 211 Grand Montréal célèbre aujourd'hui la Journée nationale du 211

Un réseau canadien d'info-référence bien implanté pour venir en aide aux citoyens

MONTRÉAL, le 11 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le service 211, qui permet de diriger les citoyens vers les organismes et services publics sociocommunautaires proches de chez eux, est célébré aujourd'hui, partout au pays, pour souligner son impact dans les communautés. Le 211 Grand Montréal, en place depuis deux ans, est de plus en plus connu des citoyens qui cherchent de l'aide pour se sortir de situations difficiles ou précaires et peut être fier de ses deux premières années de service.

211 Grand Montréal : élus, intervenants et organismes au service des citoyens

Le 211 Grand Montréal voyait le jour dès janvier 2018 dans toute la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Les millions de citoyens desservis ont d'abord eu accès au site web www.211qc.ca , qui répertorie plus de 5 000 organismes sociocommunautaires, puis, dès avril 2018, au service téléphonique 2-1-1. Près de deux ans plus tard, les conseillères et employés du 211 Grand Montréal peuvent être fiers : 72 000 appels ont été reçus et 950 000 personnes ont consulté le site Web pour trouver des ressources en aide alimentaire, en soutien à la famille et aux ainés, en santé mentale ou encore en aide au logement.

« Le succès du 211 Grand Montréal est dû à une collaboration étroite entre élus, intervenants, et l'ensemble des 5 000 organismes communautaires et services publics du Grand Montréal. Ensemble, nous sommes convaincus de l'importance de l'info-référence et de son impact social dans les communautés. À l'ère de la surinformation, le 211 prouve que les gens sont encore à la recherche d'une ressource fiable et ont plus que jamais besoin de parler à un humain pour demander de l'aide. Nous travaillons fort pour aider de plus en plus de gens, et cela est possible grâce à l'appui de nos précieux partenaires : Centraide Grand Montréal, la CMM, et le gouvernement du Québec », dit Pierrette Gagné, directrice générale du Centre de référence du Grand Montréal.

Centraide du Grand Montréal

« En cette Journée du 211, je tiens à souligner le chemin parcouru par l'équipe du Centre de référence du Grand Montréal sous le leadership de Pierrette Gagné pour déployer ce service à l'échelle du Grand Montréal. Des dizaines de milliers de nos concitoyens et concitoyennes trouvent, via le 211, une réponse à leurs besoins. C'est aussi un outil précieux pour documenter et mieux comprendre les défis sociaux en temps réel et ainsi mieux déployer des moyens pour y répondre. Le prix Solidaires décerné par Centraide la semaine dernière à Pierrette Gagné témoigne de son leadership dans cette réalisation », a mentionné Lili-Anna Pereša, présidente et directrice générale de Centraide du Grand Montréal.

Communauté métropolitaine de Montréal

« Le service 211 Grand Montréal a réussi à se positionner comme un outil de référence indispensable, extrêmement fiable et efficace, sur lequel les citoyens peuvent compter pour trouver les bonnes ressources rapidement, et les aider ainsi à surmonter toutes sortes de difficultés », a déclaré la mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal, Mme Valérie Plante. « Ce service est un moyen concret permettant de renforcer notre filet social, et la CMM est fière d'être un important maillon du réseau 211 en Amérique du Nord. »

Le 211 : un réseau canadien d'info-référence bien implanté

Les Canadiens peuvent compter sur 15 centres de services 211 déployés partout sur leur territoire, dans huit des dix provinces et dans les grandes villes et régions métropolitaines. C'est en 2001 qu'InformCanada, le regroupement des centres d'information et de référence au Canada ainsi que Centraide/United Way Canada ont reçu du CRTC l'autorisation de réserver le numéro de téléphone 211 pour les centres communautaires d'information et de référence canadiens. Au Québec, le service 211 est en place depuis onze ans dans les régions de la Capitale Nationale et de Chaudière-Appalaches et dans la MRC de la Haute-Yamaska.

À propos du Centre de référence du Grand Montréal - Le Centre de Référence du Grand Montréal a pour mission d'informer pour aider depuis 1956. Le Centre gère les lignes Drogue : aide et référence, Jeu : aide et référence, le 211 Grand Montréal ainsi que le programme TéléCounseling pour joueurs excessifs.

À propos de Centraide du Grand Montréal - Centraide du Grand Montréal intervient sur le territoire de Laval, Montréal et la Rive-Sud. Près de 57 000 bénévoles sont impliqués au sein des quelque 350 organismes qu'il soutient et plus de 22 000 bénévoles se consacrent à l'organisation de sa campagne annuelle. Au Québec, Centraide est présent dans 18 régions et reçoit l'appui d'entreprises, d'institutions privées, publiques et parapubliques et de grandes organisations syndicales. Les fonds recueillis sont investis localement pour briser le cycle de la pauvreté et de l'exclusion sociale.

À propos de la Communauté métropolitaine de Montréal - Créée en 2001, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) est un organisme de planification, de coordination et de financement qui regroupe 82 municipalités, soit 4 millions de personnes réparties sur plus de 4 360 km2. La CMM exerce des compétences dans les domaines de l'aménagement du territoire, du développement économique, du logement social, du transport en commun et de l'environnement. Pour plus de détails, visitez le www.cmm.qc.ca.

