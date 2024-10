La CMM lance une démarche de consultation publique en vue de l'obtention du statut de paysage humanisé pour les collines Montérégiennes

MONTRÉAL, le 25 oct. 2024 /CNW/ - Face à la crise climatique et au déclin de la biodiversité, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) lance une consultation publique dans le cadre de sa démarche de reconnaissance et de protection des collines Montérégiennes situées sur son territoire, soit les monts Royal, Saint-Bruno, Saint-Hilaire et Rougemont (en partie) ainsi que les collines d'Oka. La consultation a pour but de présenter le projet, de répondre aux questions des participants et de recueillir leur avis pour enrichir cette démarche essentielle de conservation.

Né d'une réflexion collective à laquelle ont participé des groupes de la société civile, dont la Coalition des Montérégiennes, le statut de paysage humanisé en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel a été retenu comme l'outil le plus approprié pour améliorer la protection des collines, puisqu'il permet de créer une aire protégée au sein de milieux naturels habités. Ce statut - d'une durée minimale de 25 ans - vise la conservation de la biodiversité et permet la poursuite de nombreuses activités durables et exemplaires, notamment agricoles et récréotouristiques.

Tout en veillant à ce que le cadre réglementaire municipal assure la conservation des milieux naturels à long terme, le projet de paysage humanisé des Montérégiennes favorisera l'adhésion à des mesures de conservation et soutiendra diverses initiatives en ce sens. Reposant sur une gestion collaborative impliquant gouvernements, communautés et organismes, ce statut garantira la prise en compte des intérêts des citoyens tout en fédérant à long terme les communautés et les acteurs locaux pour qu'ils partagent la responsabilité de la conservation de la biodiversité et du patrimoine paysager et culturel bénéfique à celle-ci.

Les Montérégiennes : les plus gros réservoirs métropolitains de biodiversité

Reliées par leur origine géologique commune, les collines Montérégiennes constituent les plus gros réservoirs de biodiversité métropolitains. Marquées par le domaine bioclimatique de l'érablière à caryer cordiforme, elles abritent une flore et une faune d'une richesse exceptionnelle : on y répertorie quelque 300 espèces fauniques et entre 500 et 800 espèces floristiques, dont respectivement 47 et 89 espèces en situation précaire. Les milieux naturels de ces collines constituent des puits de carbone et des zones de recharge en eaux souterraines d'importance.

Une fois inscrit au Registre des aires protégées, ce paysage humanisé contribuera à accroître la superficie d'aires protégées du Grand Montréal et à atteindre ainsi l'objectif de la CMM de conserver 30 % du territoire métropolitain d'ici 2030 pour assurer un avenir viable aux générations futures.

Démarche de consultation publique

Les municipalités, les groupes de la société civile et les citoyens sont invités à prendre connaissance du projet de paysage humanisé des Montérégiennes et à s'exprimer par l'entremise du sondage ou en déposant un mémoire sur la plateforme de consultation de la CMM d'ici le 29 novembre prochain. Ceux qui le souhaitent pourront également faire part de leurs commentaires lors des séances publiques d'audition des mémoires qui auront lieu du 20 au 31 janvier 2025. Tous les détails sont disponibles à l'adresse participer.cmm.qc.ca.

Cette étape préalable au dépôt de la demande de reconnaissance permettra de préciser et d'améliorer le projet en tenant compte des attentes et des préoccupations des citoyens et des acteurs locaux.

Citations

« Les Montérégiennes sont de véritables poumons qui contribuent à la qualité de vie du Grand Montréal, mais elles subissent une pression énorme en raison de la croissance démographique et de l'activité humaine. Il est crucial d'agir maintenant pour freiner la dégradation et la fragmentation de leurs milieux naturels. Le paysage humanisé est le meilleur outil dont nous disposons pour renverser la vapeur, puisqu'il nous permettra de renforcer la résilience de ce territoire et de continuer à bénéficier des immenses services écologiques qu'il nous rend. »

- Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal

« Je tiens à saluer tous les partenaires mobilisés dans cette démarche d'obtention du statut de paysage humanisé pour les collines Montérégiennes. C'est grâce à des initiatives comme celle-ci que nous arrivons à préserver les services écologiques d'importance qui sont rendus par la biodiversité et qui contribuent au maintien de la santé de la population. Ce projet favorise également l'adaptation aux changements climatiques en augmentant la résilience du territoire, pour le bien-être de la collectivité. C'est en travaillant ensemble que nous atteindrons nos objectifs de conservation de 30 % de notre territoire d'ici 2030. »

- Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

À propos de la Communauté métropolitaine de Montréal

Créée en 2001, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) est un organisme de planification, de coordination et de financement qui regroupe 82 municipalités, soit 4,2 millions de personnes réparties sur un territoire de plus de 4 370 km2. La CMM exerce notamment des compétences dans les domaines de l'aménagement du territoire, du développement économique, de l'habitation, du transport en commun et de l'environnement. Pour plus de détails : www.cmm.qc.ca.

