TORONTO, le 27 oct. 2022 /CNW/ - La Maison de vente aux enchères Heffel, chef de file du marché, tiendra sa prochaine vente en direct le jeudi 24 novembre au superbe hôtel Park Hyatt à Toronto. Une sélection de 87 œuvres d'art exceptionnelles sera proposée aux amateurs. Très attendue des collectionneurs, la vente présentera l'excellence artistique de certains des plus grands noms sur le marché, dont Lawren Harris, Tom Thomson et Andy Warhol, entre autres. Pour la première fois depuis le début de la pandémie, la vente aux enchères se déroulera simultanément devant public et dans la salle de vente virtuelle qui permettra aux collectionneurs de partout dans le monde de participer. Le prix total d'adjudication devrait se situer entre 12 et 17 millions de dollars (toutes les valeurs estimées sont en dollars canadiens).

Dominant cette vente de la Maison Heffel, une sélection de chefs-d'œuvre de Lawren Harris promet d'attirer l'attention des acheteurs. La mise sur le marché de House in the Ward, Winter, City Painting No. 1 - un tableau de qualité muséale provenant d'une prestigieuse collection d'entreprise et dans un état de conservation impeccable - est une occasion rarement offerte aux collectionneurs. Cette toile représente une journée d'hiver ensoleillée et sereine à Toronto, une scène qui trouvera un écho auprès des Canadiens. Plusieurs croquis remarquables de Harris qui complètent cette offre sont parmi les meilleurs qui aient jamais été mis sur le marché. Deux œuvres d'exception, From Berg Lake, Evening et Arctic Sketch XV, demeurent aussi vibrantes et puissantes aujourd'hui que lorsqu'elles ont été peintes il y a près d'un siècle.

« Aujourd'hui encore, l'art illumine nos vies et nous sommes honorés de faire connaître ces œuvres d'art exceptionnelles aux collectionneurs cet automne », a déclaré David Heffel, président de la Maison de vente aux enchères Heffel. « La vente de ce groupe de chefs-d'œuvre inédits d'artistes de la renommée de Lawren Harris et Andy Warhol ne manquera pas de susciter l'enthousiasme des collectionneurs et amateurs. »

Faits saillants de la vente aux enchères d'automne de la Maison Heffel

L'extraordinaire House in the Ward, Winter, City Painting No. 1 de Lawren Harris , le clou de cette vente aux enchères, est estimée entre 2 et 3 millions de dollars. Provenant d'une prestigieuse collection d'entreprise, le tableau aux couleurs intenses représente une belle journée d'hiver à Toronto dans les années 1920.

de , le clou de cette vente aux enchères, est estimée entre 2 et 3 millions de dollars. Provenant d'une prestigieuse collection d'entreprise, le tableau aux couleurs intenses représente une belle journée d'hiver à dans les années 1920. Les tableaux phares de Harris - Arctic Sketch XV et From Berg Lake, Evening - représentent ses sujets les plus recherchés par les collectionneurs et se démarquent parmi ses chefs-d'œuvre (estimation variant de 700 000 $ à 900 000 $ chacune).

et représentent ses sujets les plus recherchés par les collectionneurs et se démarquent parmi ses chefs-d'œuvre (estimation variant de 700 000 $ à 900 000 $ chacune). Le portrait très convoité de la reine Elizabeth II par Andy Warhol brillera de tous ses feux, aux sens propre et figuré, lors de cette vente. En effet, l'emblématique sérigraphie sur fond bleu roi, qui fait partie de la célèbre série Reigning Queens, est agrémentée de poussière de diamant. Un tirage provenant de cette très rare Royal Edition se trouve actuellement dans la collection royale, le palais de Buckingham l'ayant acquise pour souligner le 60 e anniversaire du couronnement de la reine Elizabeth (estimation variant de 500 000 $ à 600 000 $).

brillera de tous ses feux, aux sens propre et figuré, lors de cette vente. En effet, l'emblématique sérigraphie sur fond bleu roi, qui fait partie de la célèbre série Reigning Queens, est agrémentée de poussière de diamant. Un tirage provenant de cette très rare Royal Edition se trouve actuellement dans la collection royale, le palais de l'ayant acquise pour souligner le 60 anniversaire du couronnement de la reine Elizabeth (estimation variant de 500 000 $ à 600 000 $). Les tableaux de Tom Thomson font partie des trésors les plus rares de l'art canadien en raison du décès prématuré et mystérieux de l'artiste. Moccasin Flower or Orchids, Algonquin Park , une œuvre magnifique qui a été largement reproduite et citée dans d'importants ouvrages, sera mise aux enchères pour la toute première fois cet automne (estimation variant de 1 000 000 $ à 1 500 000 $).

font partie des trésors les plus rares de l'art canadien en raison du décès prématuré et mystérieux de l'artiste. , une œuvre magnifique qui a été largement reproduite et citée dans d'importants ouvrages, sera mise aux enchères pour la toute première fois cet automne (estimation variant de 1 000 000 $ à 1 500 000 $). Des exemples remarquables de l'impressionnisme canadien sont mis en vedette, notamment Paris , View from Studio Window, une œuvre magnifique de James Wilson Morrice (estimation variant de 600 000 $ à 800 000 $), ainsi que l'étonnant Evening Glow, Laurentians de Clarence Gagnon (estimation variant de 300 000 $ à 500 000 $). Ces deux tableaux, qui appartiennent à la même famille depuis quatre générations, n'ont jamais été sur le marché.

une œuvre magnifique de (estimation variant de 600 000 $ à 800 000 $), ainsi que l'étonnant de (estimation variant de 300 000 $ à 500 000 $). Ces deux tableaux, qui appartiennent à la même famille depuis quatre générations, n'ont jamais été sur le marché. L'éminent artiste de l'après-guerre Jean Paul Lemieux est mis en vedette avec son imposant tableau La nuit des rois (estimation variant de 600 000 $ à 800 000 $). Cette toile de grande dimension n'a jamais été mise sur le marché depuis qu'elle a été achetée par la famille du propriétaire actuel en 1974, l'année suivant sa réalisation.

est mis en vedette avec son imposant tableau (estimation variant de 600 000 $ à 800 000 $). Cette toile de grande dimension n'a jamais été mise sur le marché depuis qu'elle a été achetée par la famille du propriétaire actuel en 1974, l'année suivant sa réalisation. Shara Hughes , une artiste américaine reconnue sur le marché international pour ses paysages qui semblent venir d'un autre monde, se fera remarquer lors de la vente avec son vibrant et exubérant Rough Rivers (estimation variant de 250 000 $ à 350 000 $).

, une artiste américaine reconnue sur le marché international pour ses paysages qui semblent venir d'un autre monde, se fera remarquer lors de la vente avec son vibrant et exubérant (estimation variant de 250 000 $ à 350 000 $). Cet automne, pas moins de cinq œuvres d'Emily Carr sont offertes aux amateurs. Elles couvrent des périodes charnières de sa carrière. Parmi les exemples les plus remarquables, citons Storm Over Grey Forest , un paysage tourbillonnant caractéristique, Kitwangak , une aquarelle réalisée lors d'un séjour de l'artiste dans la région de Skeena, et Brittany House , une peinture de 1911 datant de ses premières explorations en France .

, un paysage tourbillonnant caractéristique, , une aquarelle réalisée lors d'un séjour de l'artiste dans la région de Skeena, et , une peinture de 1911 datant de ses premières explorations en . Trois splendides tableaux de l'artiste Jack Bush , figure mondiale du mouvement Colour Field, sont au cœur des œuvres d'après-guerre internationales proposées aux collectionneurs à la vente de cet automne : Summer Lake , ainsi que Blue, Red #4 et Orange Totem.

Calendrier de la vente aux enchères d'automne de la Maison Heffel

Pour donner aux collectionneurs et aux amateurs de partout au Canada l'occasion d'admirer ces œuvres, la collection est exposée avant la vente dans des galeries virtuelles sur le site de la Maison Heffel. Il est également possible de prendre rendez-vous pour voir les œuvres exposées dans les Galeries Heffel de ces trois villes :

Vancouver : du 15 au 24 octobre (2247, rue Granville)

du 15 au 24 octobre (2247, rue Granville) Montréal : du 3 au 9 novembre (1840, rue Sherbrooke Ouest)

du 3 au 9 novembre (1840, rue Sherbrooke Ouest) Toronto : du 16 au 23 novembre (13, avenue Hazelton )

Les deux séances de la vente aux enchères se tiendront le jeudi 24 novembre 2022 à l'hôtel Park Hyatt de Toronto. En plus des enchères en personne, la vente sera diffusée en direct sur Heffel.com et plusieurs options d'enchères à distance seront offertes.

16 h 30 HE - Présentation vidéo

17 h HE - Vente aux enchères, Art d'après-guerre et contemporain

19 h HE - Vente aux enchères, Art canadien, impressionniste et moderne

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les expositions et la vente aux enchères, et pour consulter les catalogues en ligne, veuillez-vous rendre sur heffel.com.

À propos de la Maison de vente aux enchères Heffel

Depuis 1978, la Maison Heffel a vendu pour trois quarts de milliard de dollars d'œuvres exceptionnelles à des collectionneurs passionnés de tous les continents. Elle est forte de l'équipe de professionnels la plus chevronnée au Canada dans le domaine des beaux-arts. La Maison Heffel - qui compte des bureaux à Montréal, Toronto, Vancouver, Ottawa et Calgary - est reconnue par les vendeurs et acheteurs du monde entier pour son service à la clientèle de qualité supérieure.

