Dans le cadre de la Semaine du Climat de New York, le PDG de LanzaJet s'est adressé au président de la République du Kazakhstan et a rencontré le président de KMG, signant un accord pour faire avancer le premier projet SAF du pays après la réalisation d'une étude de faisabilité conjointe.

NEW YORK, 23 septembre 2025 /CNW/ - LanzaJet, Inc., un chef de file de la technologie des carburants de prochaine génération et producteur de carburants durables, a annoncé aujourd'hui que le PDG Jimmy Samartzis a pris la parole devant un public composé à la fois du président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev et du président du conseil d'administration de la compagnie nationale de pétrole et de gaz du Kazakhstan, KMG, Askhat Khasenov. Dans le cadre de la Semaine du Climat de New York, LanzaJet et KMG ont signé un accord pour faire progresser le premier projet de carburant aviation durable du pays (SAF) et une première pour LanzaJet dans le déploiement de notre technologie de pointe d'alcool-jet (ATJ) dans la région.

KMG et LanzaJet ont récemment réalisé une étude de faisabilité conjointe et ont convenu de passer à la prochaine phase de développement du projet, soit l'ingénierie de base, au cours de laquelle toutes les solutions techniques et économiques pour la construction de l'usine seront finalisées.

« Le Kazakhstan est le type de marché qui crée un potentiel incroyable dans toutes les industries - agriculture, logistique, pétrole et gaz, et aviation. Notre collaboration à LanzaJet avec KMG met en branle le leadership régional pour faire progresser les vols à faibles émissions de carbone et la décarbonisation de l'aviation, le développement économique du pays et la sécurité énergétique de la région », a déclaré Jimmy Samartzis, PDG de LanzaJet.

« Cette collaboration contribue considérablement au renforcement de la coopération bilatérale et soutiendra nos objectifs de développement à faibles émissions de carbone et le déploiement de technologies de pointe. Dans l'ensemble, le projet aura un impact positif sur le développement du marché des biocarburants, améliorera la performance environnementale du secteur de l'aviation ainsi que le potentiel de transit du Kazakhstan », a déclaré Askhat Khassenov.

La prochaine phase du projet devrait commencer immédiatement après la signature de l'accord et le projet devrait soutenir la demande prévue de FMS au Kazakhstan, qui devrait atteindre 70 000 tonnes par année d'ici 2030.

À propos de LanzaJet

LanzaJet est un chef de file des technologies de carburants alternatifs dotée d'une technologie Alcohol-to-Jet brevetée à base d'éthanol. LanzaJet crée une opportunité pour les générations futures en accélérant la production et le déploiement du carburant d'aviation durable (SAF) et d'autres technologies de carburants alternatifs essentielles à la transformation de l'économie mondiale. LanzaJet est soutenu par des investisseurs et des partenaires, notamment : Airbus, British Airways, Groupe ADP, Microsoft, Mitsui, MUFG, LanzaTech, Shell, Southwest Airlines et Suncor. L'année dernière, LanzaJet a été nommé l'une des entreprises les plus influentes du TIME100, l'une des entreprises « Rising Star » de l'année par S&P Global, l'une des 15 entreprises « Climate Tech » à suivre en 2024 selon le MIT et le lauréat du Platts Global Energy Award pour l'entreprise « Rising Star » de l'année 2024. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse : https://www.lanzajet.com/.

