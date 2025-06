Cet accord approfondit sa collaboration à plusieurs niveaux avec Microsoft dans les domaines de l'investissement climatique, de l'approvisionnement en carburants renouvelables et, désormais, de l'infrastructure numérique

CHICAGO, 13 juin 2025 /CNW/ - LanzaJet, Inc., une entreprise de technologie de carburant durable de premier plan et un producteur de carburants durables, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un nouvel accord avec Microsoft pour adopter Microsoft Azure comme plateforme infonuagique préférée de l'entreprise. Cet accord élargit le partenariat de LanzaJet avec Microsoft et souligne le rôle central que joue l'innovation dans la mise à l'échelle des carburants de nouvelle génération pour l'aviation.

LanzaJet s'appuiera sur Azure pour soutenir sa croissance mondiale en améliorant ses systèmes opérationnels, ses plateformes financières et ses capacités de prise de décision fondée sur les données, notamment celles liées aux performances des usines et à l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement.

« Pour les entreprises technologiques en phase de démarrage comme LanzaJet, les partenaires comptent, et Microsoft nous accompagne depuis le début, a déclaré Anne Sidio, responsable de la transformation chez LanzaJet. « Cette entente s'appuie sur une relation à plusieurs niveaux avec Microsoft, des investissements initiaux dans notre entreprise aux accords d'approvisionnement en carburants renouvelables et maintenant à l'infrastructure numérique, ce qui témoigne du type de collaboration nécessaire à l'accélération de l'innovation, à la mise à l'échelle des opérations et à la construction d'une plateforme mondiale sécurisée et résiliente. »

Microsoft a été un partenaire clé dans le parcours de LanzaJet, apportant des capitaux et assurant l'harmonisation des activités commerciales. Le Fonds d'innovation pour le climat de Microsoft a été l'une des premières institutions à investir dans LanzaJet, en lui accordant l'un des premiers prêts à faible taux d'intérêt pour aider à financer la construction de LanzaJet Freedom Pines Fuels, la première installation commerciale de transformation de l'éthanol en SAF à Soperton, en Géorgie. Microsoft a renforcé cet engagement en 2024 grâce à un investissement direct dans LanzaJet pour soutenir le déploiement mondial continu de sa technologie.

En plus de son soutien financier, Microsoft est également un acheteur de carburants de LanzaJet, qui utilise du diesel renouvelable et des certificats SAF (SAFc) des futurs projets de LanzaJet pour atteindre ses propres objectifs de réduction des émissions et respecter ses engagements en matière de développement durable de pointe, dont celui de devenir neutre en carbone d'ici 2030. Avec l'annonce d'aujourd'hui, Microsoft devient un partenaire technologique essentiel qui soutient les systèmes internes de LanzaJet au fur et à mesure que l'entreprise étend ses activités à l'échelle mondiale.

« Le soutien continu de Microsoft à LanzaJet renforce le rôle essentiel que la technologie de qualité entreprise peut jouer dans l'innovation climatique, a déclaré Alistair Speirs, directeur principal d'Azure Global Infrastructure chez Microsoft. « Nous sommes heureux de nous associer à un chef de file de l'industrie des carburants durables et de participer à la mission de LanzaJet qui consiste à décarboniser l'aviation. »

Alors que LanzaJet développe son portefeuille de projets aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Amérique latine, la construction de sa plateforme mondiale sur Azure permettra une connectivité sécurisée et évolutive dans toutes les régions, tout en soutenant une gestion robuste des données dans des domaines allant de la traçabilité des matières premières à la comptabilisation des émissions.

Cette annonce fait suite à une série d'étapes importantes franchies par LanzaJet, notamment la reconnaissance récente par TIME100, S&P Global et Reuters de l'innovation, de l'impact et du leadership de l'entreprise dans la transition vers l'énergie propre au niveau mondial.

À PROPOS DE LANZAJET

LanzaJet est l'un des principaux fournisseurs de technologies de carburants alternatifs, avec sa technologie brevetée d'alcool-jet (ATJ) à base d'éthanol. LanzaJet crée des opportunités pour les générations futures en accélérant la production et le déploiement de carburant d'aviation durable (SAF) et d'autres technologies de carburants alternatifs essentiels à la transformation de l'économie mondiale. LanzaJet a figuré récemment parmi les 100 entreprises les plus influentes selon le palmarès du magazine TIME en 2024 et a été désignée Rising Star Company (étoile montante) de l'année par S&P Global. Pour en savoir plus, consultez https://www.lanzajet . com/.

