CHICAGO, 26 juin 2025 /CNW/ -- LanzaJet, Inc., une entreprise de technologie de carburant de prochaine génération de premier plan et un producteur de carburants durables, a annoncé aujourd'hui qu'elle a reçu le prix Accelerating Decarbonization dans la catégorie Technologies of Change lors des Global Energy Transition Awards 2025 de Reuters. Le prix a été remis lors du Global Energy Transition Summit, à New York.

Ce prestigieux honneur récompense la technologie pionnière de carburant d'aviation durable (SAF) d'alcool-jet (ATJ) de LanzaJet, qui convertit l'éthanol à faible émission de carbone en carburant d'aviation durable certifié. Il s'agit d'une technologie évolutive à l'échelle mondiale et commercialement viable offrant une solution concrète immédiate pour décarboner le secteur de l'aviation, qui est l'un des secteurs dont les émissions sont les plus difficiles à réduire.

« Nous sommes honorés de recevoir cette reconnaissance de la part de Reuters, qui souligne le rôle que l'innovation doit jouer dans la résolution des plus importants défis climatiques », a déclaré Jimmy Samartzis, chef de la direction de LanzaJet. « Le secteur de l'aviation doit pouvoir compter sur des solutions réelles et évolutives aujourd'hui, pas dans des décennies, et notre technologie ATJ a été conçue pour relever ce défi. Ce prix témoigne du travail extraordinaire de notre équipe et de nos partenaires du monde entier qui sont déterminés à accélérer le déploiement de carburant d'aviation durable en tant que pierre angulaire de la transition énergétique mondiale. »

La technologie ATJ de LanzaJet® joue un rôle essentiel dans le soutien de l'objectif de l'industrie mondiale du secteur de l'aviation d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. La technologie a déjà été mise en œuvre à l'installation LanzaJet Freedom Pines Fuels de Soperton, en Géorgie, la première usine commerciale de démonstration de transformation d'éthanol en carburant d'aviation durable au monde, et est déployée à l'échelle mondiale de concert avec différents partenaires en Amérique, en Europe, en Asie et en Australie.

Les prix Reuters Global Energy Transition ont été créés pour reconnaître et célébrer ceux qui proposent des solutions audacieuses et évolutives qui accélèrent la transition mondiale vers un réseau énergétique à faibles émissions de carbone. Le prix Accelerating Decarbonization récompense précisément les technologies qui démontrent un impact mesurable sur la réduction des émissions de CO2 et offrent une évolutivité sur le plan commerciale.

À PROPOS DE LANZAJET

LanzaJet est l'un des principaux fournisseurs de technologies de carburants alternatifs, avec sa technologie brevetée d'alcool-jet (ATJ) à base d'éthanol. LanzaJet crée des occasions pour les générations futures en accélérant la production et le déploiement de carburant d'aviation durable (SAF) et d'autres technologies de carburants alternatifs essentiels à la transformation de l'économie mondiale. LanzaJet a figuré récemment parmi les 100 entreprises les plus influentes selon le palmarès du magazine TIME en 2024 et a été désignée Rising Star Company (étoile montante) de l'année par S&P Global. Pour en savoir plus, consultez https://www.lanzajet.com/.

