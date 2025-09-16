La technologie Alcohol-to-Jet de LanzaJet pour la production de carburants durables est essentielle au développement de l'industrie en Australie tout en renforçant les opportunités économiques et la sécurité énergétique du pays

BRISBANE, Australie, 17 septembre 2025 /CNW/ - LanzaJet, Inc., une entreprise de technologie des carburants de prochaine génération et un producteur de carburants durables, salue l'investissement important du gouvernement australien dans l'avenir des carburants renouvelables. Réalisé dans le cadre du Cleaner Fuels Program, le financement renforcera la capacité de l'Australie à décarboner son secteur des transports, fournira un soutien essentiel à la sécurité énergétique du pays et permettra à l'industrie agricole de bénéficier d'une nouvelle source de revenus à long terme.

La géographie et l'industrie uniques de l'Australie permettent au pays de devenir un chef de file mondial de la production de carburant d'aviation durable (SAF). Cet investissement important renforce l'élan local et mondial autour du SAF et constitue un exemple puissant pour d'autres pays qui cherchent à propulser la transition énergétique.

« LanzaJet fait partie des pionniers du secteur en Australie et félicite le gouvernement australien pour son leadership mondial dans la promotion des carburants liquides à faible teneur en carbone, y compris le SAF », déclare Jimmy Samartzis, CEO de LanzaJet. « L'Australie a toujours fait preuve de vision et de pragmatisme dans la transition énergétique mondiale, en stimulant les opportunités économiques et industrielles nationales, en tirant parti de ses abondantes matières premières et de ses sources renouvelables, et en reliant cet investissement à la stratégie de sécurité nationale. Nous sommes fiers de participer à la transition énergétique de l'Australie, et son leadership montre aux gouvernements du monde entier un exemple solide sur la façon de stimuler l'innovation et de bâtir un avenir plus prospère. »

LanzaJet a collaboré avec le gouvernement australien et le secteur privé pour aider à façonner cet avenir. En partenariat avec Jet Zero Australia, Qantas, Airbus, le gouvernement du Queensland et ARENA, LanzaJet fournit sa technologie exclusive Alcohol-to-Jet (ATJ) pour livrer la première usine de SAF à base d'éthanol du pays, qui sera basée dans le Queensland. LanzaJet a également annoncé un partenariat avec LanzaTech, Boeing et Wagner Sustainable Fuels pour développer la première installation municipale de SAF à base de déchets solides du pays.

À propos de LanzaJet

LanzaJet est un chef de file des technologies de carburants alternatifs dotée d'une technologie Alcohol-to-Jet brevetée à base d'éthanol. LanzaJet crée une opportunité pour les générations futures en accélérant la production et le déploiement du carburant d'aviation durable (SAF) et d'autres technologies de carburants alternatifs essentielles à la transformation de l'économie mondiale. L'année dernière, LanzaJet a été nommé l'une des entreprises les plus influentes du TIME100, l'une des entreprises « Rising Star » de l'année par S&P Global, l'une des 15 entreprises « Climate Tech » à suivre en 2024 selon le MIT et le lauréat du Platts Global Energy Award pour l'entreprise « Rising Star » de l'année 2024. De plus amples renseignements sont disponibles à l'adresse https://www.lanzajet.com/.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2709678/lanzajet_logo_black_Logo.jpg

SOURCE LanzaJet, Inc.

CONTACT : Meg Whitty, [email protected]