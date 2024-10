LANDO NORRIS TRANSPORTE LA NOUVELLE COLLECTION TURIN ET L'EMBLÉMATIQUE ALPHA X DE TUMI LORS D'UN PÉRIPLE SUR LA CÔTE FRANÇAISE

Images de la campagne : ICI

TUMI repousse une fois de plus les limites du luxe de performance avec la toute nouvelle collection de Turin. Fabriquée en cuir italien haut de gamme aux accents métalliques élevés, cette collection est conçue pour l'homme polyvalent. Du travail aux voyages en passant par le jeu, Turin offre sept styles élégants - sacs à dos, porte-documents, élingues, fourre-tout et plus encore - à un prix de 450 $ à 1 495 $ US. Chaque pièce, dans une couleur noire sophistiquée, présente le nouveau logo de TUMI, alliant luxe et conception novatrice.

En tant que lancement officiel de la collection de Turin, la campagne offre une nouvelle apparence et une nouvelle sensation à TUMI en plaçant un athlète dynamique dans sa prime, parfaitement incarnée par Lando, sur le grand fond d'un château au bord de la mer en France. La personnalité de Lando Panchot, qui a été admirée par la photographe Emma Panchot et le réalisateur Arnaud Uyttenhove, brille alors qu'il nous fait vivre une journée de sa vie imprévisible avec ses produits TUMI préférés.

« Lando est un partenaire inestimable de TUMI depuis plus de trois ans, suscitant constamment l'enthousiasme pour nos collaborations et nos campagnes, a déclaré Jill Krizelman, première vice-présidente, Marketing mondial et commerce électronique. « Cette campagne est particulièrement spéciale, car elle offre une perspective nouvelle et animée sur Lando, reflétant son style et sa personnalité distinctifs d'une nouvelle façon. Il n'y a vraiment personne de mieux pour dévoiler la nouvelle collection de Turin."

« Travailler avec TUMI au cours des dernières années a été une expérience incroyable, surtout dans le cadre de cette nouvelle campagne où le contenu me semble très personnel, a déclaré Lando Norris. "Les pièces en cuir de Turin offrent une sensation vraiment supérieure, ce qui est une solution de rechange agréable et élégante à la trousse TUMI | McLaren que j'apporte aux courses."

Parallèlement à la campagne de Turin, les collections emblématiques Alpha X et 19 Degree Titanium de TUMI, ainsi que les silhouettes de la collection TUMI | McLaren, un clin d'œil à sa longue carrière au sein de la marque. L'Alpha X est la collection la plus solide de TUMI à ce jour, fabriquée à partir du tissu ultra-durable PX6 avec une combinaison unique de haute résistance et de résistance à l'abrasion. L'assortiment Alpha X est doté de finis élevés, y compris un extérieur dur et doux mélangé et de la quincaillerie métallique, dont le prix varie de 125 $ à 1 495 $ US.

La collection haut de gamme 19 Degree Titanium met en vedette des produits conçus pour le voyage avec du titane authentique qui offre une résistance supérieure, une durabilité et une résistance accrue aux bosselures. L'assortiment 19 Degree Titanium comprend une valise de cabine internationale, un étui d'emballage pour voyage prolongé et un porte-documents, dont le prix varie entre 3 000 $ et 4 500 $ US.

La nouvelle collection Turin de TUMI est maintenant disponible dans les magasins TUMI.com et TUMI du monde entier, aux côtés d'Alpha X, de 19 Degree Titanium et de TUMI | McLaren. Restez à l'affût du contenu exclusif en coulisses de la campagne sur les réseaux sociaux @TUMITravel.

À propos de TUMI

Depuis 1975, TUMI crée des produits de luxe de classe mondiale pour les affaires, les voyages et les performances, conçus pour améliorer, simplifier et embellir tous les aspects de la vie en mouvement. En combinant une fonctionnalité impeccable à un esprit d'ingéniosité, nous nous engageons à favoriser les voyages en tant que partenaire à vie pour les déménageurs et les fabricants dans la poursuite de leurs passions. Pour en savoir plus sur TUMI, visitez TUMI.com et suivez-nous sur Instagram, TikTok, Facebook et YouTube.

TUMI et son logo sont des marques déposées de Tumi, Inc. © 2024 Tumi, Inc.

