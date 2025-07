Reconnu comme l'un des acteurs les plus célèbres de la Chine, Wei Daxun a captivé des auditoires partout en Asie grâce à sa polyvalence, à son charisme et à sa sincérité. Du cinéma et de la télévision à la musique et à la philanthropie, sa carrière multidimensionnelle lui a valu à la fois l'éloge de la critique et l'admiration durable des amateurs. Animé par le professionnalisme, la discipline et une recherche incessante de l'excellence, Wei incarne naturellement les valeurs qui définissent TUMI depuis 50 ans : la précision, la créativité et un esprit de mouvement continu vers l'avant.

Wei fait ses débuts officiels dans le troisième et dernier chapitre de la campagne 19 Degree Lite de TUMI, qui célèbre l'innovation et la liberté de mouvement à travers le prisme de ceux qui vivent la vie constamment en mouvement. Réalisée par David Pun et tournée par le célèbre photographe GK (国 琨), la campagne saisit l'intensité tranquille du mode de vie de Wei alors qu'il se déplace fluidement entre les villes, les décors et les moments éphémères. En cours de route, il est équipé de compagnons de voyage qui correspondent à son rythme : la collection ultra-légère 19 Degree Lite et la collection polyvalente Alpha Bravo. L'histoire souligne comment le 19 Degree Lite suit son rythme, s'adaptant de façon transparente et soutenant chaque étape du parcours, tandis que le sac à dos de navigation Alpha Bravo offre la fiabilité et la fonctionnalité dont il a besoin en tant que personne en déplacement. Pour Wei, la maison n'est pas un endroit, c'est un sentiment. Et dans la cohérence de ce qu'il transporte, il trouve l'espace pour bouger avec confiance et facilité, peu importe où il va.

« Wei apporte une énergie et une authenticité qui correspondent parfaitement aux valeurs de TUMI », a déclaré Victor Sanz, directeur de la création. « Il est un véritable reflet du voyageur mondial moderne : intentionnel, dynamique et toujours en mouvement. »

« C'est un honneur de se joindre à la famille TUMI », a déclaré M. Wei. « J'admire depuis longtemps le dévouement de la marque envers la qualité et la raison d'être intemporelles. Leurs collections sont conçues pour la vie réelle, et elles m'accompagnent partout où je vais, peu importe ce que je fais. »

La marque est fière d'ajouter Wei Daxun à sa liste d'ambassadeurs prestigieuse et polyvalente aux côtés du pilote d'équipe bien-aimé de Formule 1 McLaren, Lando Norris, du golfeur professionnel du LPGA Tour, Nelly Korda, et du golfeur professionnel du PGA Tour, Ludvig Åberg. Grâce à une conception de précision, à une narration mondiale et à des talents reconnus, TUMI continue de se distinguer en tant que chef de file dans le domaine des voyages de luxe et du style de vie.

