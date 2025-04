« Nous voulions marquer notre 50e anniversaire par quelque chose de vraiment spécial, a déclaré Victor Sanz, directeur de la création. Quelle meilleure façon de célébrer cette occasion que de donner à notre emblématique design 19 Degree une audacieuse touche d'or métallisé? Cette édition ultra-limitée célèbre le chemin parcouru, ces 50 années passées à repousser les limites du design et de l'artisanat, ainsi que la direction que nous prenons. C'est un mélange parfait d'innovation, de style et de célébration. »

Cette collection en édition limitée présente quatre modèles de la collection emblématique de la marque, 19 Degree Aluminum, une mallette, un bagage à main international, un étui de voyage pour montre et une minaudière, le tout en or Bullion pour l'occasion. Chaque pièce est dotée d'une coque en aluminium de qualité aéronautique avec les contours emblématiques de la collection 19 Degree de TUMI et des détails originaux, ainsi que d'un écusson commémoratif du 50e anniversaire qui comprend son numéro d'édition unique. Seuls 250 exemplaires de chaque silhouette sont disponibles dans le monde entier, ce qui en fait des objets de collection convoités par les passionnés de TUMI.

Disponibilité

La collection sera disponible à partir du 25 avril à 9 h 00 (heure de l'Est) sur TUMI.com. Les prix des pièces en édition limitée varient entre 650 et 1 995 dollars.

Une sélection de pièces sera proposée en quantités extrêmement limitées dans les points de vente TUMI suivants en Amérique du Nord : Aventura Mall, Copley Place, Houston Galleria, Lenox Square, North Michigan Avenue, North Park Center, Rockefeller Center, Scottsdale Fashion Square, South Coast Plaza, Stanford Shopping Center, Tysons Galleria, et Yorkdale Shopping Center.

Certains modèles seront également disponibles dans les magasins phares et les magasins de détail de TUMI dans le monde entier, notamment en Asie, en Europe et en Amérique latine. La disponibilité des produits peut varier d'un magasin à l'autre, mais les pays participants sont les suivants : Chine, Hong Kong, Inde, Indonésie, Japon, Corée, Macao, Malaisie, Moyen-Orient, Philippines, Singapour, Thaïlande, Vietnam, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Espagne, Suisse, Royaume-Uni, Brésil, Mexique et Panama.

À propos de TUMI

Depuis 1975, TUMI crée des produits de luxe de classe mondiale pour les affaires, les voyages et la performance, conçus pour améliorer, simplifier et embellir tous les aspects de vos déplacements. En alliant une fonctionnalité impeccable à un esprit d'ingéniosité, nous nous engageons à offrir des parcours stimulants en tant que partenaire à vie des acteurs du changement dans la poursuite de leurs passions. Pour en savoir plus sur TUMI, visitez TUMI.com et suivez-nous sur Instagram, TikTok, Facebook et YouTube.

TUMI et le logo TUMI sont des marques déposées de Tumi, Inc. © 2025 Tumi, Inc.

