La marque dévoile la deuxième partie d'une campagne en plusieurs chapitres pour mettre en avant la collection rigide la plus légère de TUMI à ce jour

NEW YORK, 1er mai 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la marque internationale de voyage et de style de vie TUMI lance la collection 19 Degree Lite avec le deuxième chapitre de la campagne « Uncompromisingly Light » mettant en scène Lando Norris, ambassadeur mondial de longue date de la marque TUMI et pilote de renommée mondiale de l'équipe de Formule 1 McLaren.

Lando Norris avec la valise cabine à quatre roues International et la valise à quatre roues International de la série 19 Degree Lite, couleur noir graphite.

Dans cette campagne dynamique mettant en valeur la toute nouvelle collection, TUMI accentue la sensation de légèreté qu'inspire 19 Degree Lite. L'attention méticuleuse portée par la marque aux détails, des doubles roues plus légères aux fermetures éclair légères, permet à Lando de se déplacer avec aisance.

« Travailler et voyager avec TUMI est toujours incroyable, et cette campagne a rendu mon premier voyage au lac de Côme inoubliable, » a déclaré Lando Norris. « Explorer ce magnifique paysage a été facile avec 19 Degree Lite à mes côtés; c'est une expérience que je n'oublierai pas de sitôt. »

Réalisée par Keane Pearce Shaw et photographiée par Emma Panchot, la campagne a été filmée au lac de Côme et a pris vie grâce à l'expérience personnelle et au point de vue de Lando. Alors que le pilote explore l'emblématique Villa Erba et sillonne les rues pavées, le film capture le déplacement sans effort de la 19 Degree Lite, faisant écho à la liberté et à l'agilité d'être au volant.

« 19 Degree Lite représente notre engagement continu à créer des produits qui accompagnent aisément nos clients dans leurs voyages, » a expliqué Victor Sanz, directeur de la création. « En tant que pilote de haut niveau doté d'une passion inégalée pour la précision et le design, Lando était le candidat idéal pour le deuxième chapitre de notre campagne. Le regarder interagir avec nos produits est captivant - la façon dont il se déplace avec tant d'aisance et d'agilité témoigne du flux naturel, de l'aisance dynamique et du contrôle dont il fait constamment preuve sur et en dehors de la piste. »

La collection comprend deux valises : la valise à quatre roues Extended Trip et la valise à quatre roues Short Trip, ainsi que deux bagages à main : la valise cabine à quatre roues International et la valise cabine à quatre roues Continental. Disponible dans les couleurs principales suivantes : Blush, Gris Titane et Noir Graphite, ainsi que les couleurs saisonnières Ambre et Cobalt. Le prix de cette toute nouvelle collection varie entre 795 et 995 dollars américains.

La campagne présente, aux côtés de la 19 Degree Lite, la très convoitée collaboration TUMI | McLaren dans un tout nouveau coloris, Super Grey, inspiré de la teinte la plus vendue de McLaren, Supernova Silver. Les autres modèles sont issus des collections emblématiques de TUMI : Harrison, Alpha Bravo et Turin.

Le plus léger des modèles 19 Degree, 19 Degree Lite, est disponible dans les boutiques TUMI du monde entier et sur le site TUMI.com. Ne manquez pas le contenu exclusif des coulisses de la campagne sur les canaux sociaux de @TUMITravel.

