Partenaire et donateur fidèle du mouvement novateur Libère tes émotions, Landmark Cinemas fait un don généreux qui assurera aux jeunes du Canada entier un cadre accueillant où exprimer leurs sentiments.

TORONTO, le 15 juin 2023 /CNW/ - Avec un dévouement exceptionnel, Landmark Cinemas continue de s'associer à Jeunesse, J'écoute en faisant don de plus d'un million de dollars au mouvement Libère tes émotions. En outre, afin d'amplifier son engagement en faveur du mouvement, Landmark Cinemas projettera What I Wouldn't Do (North Star Calling) par Artists for Feel Out Loud avant toutes les séances de cinéma, à partir de ce printemps et jusqu'à la fin de l'année 2023.

Partenaire fidèle de Jeunesse, J'écoute depuis plus de 15 ans, Landmark Cinemas a contribué à abolir les obstacles au soutien de la santé mentale des jeunes à maintes reprises, notamment en tant que commanditaire national de la plus importante collecte de fonds annuelle de Jeunesse, J'écoute, la Marche BMO Faites un pas vers les jeunes, et plus récemment, en soutenant le mouvement Libère tes émotions.

Libère tes émotions de Jeunesse, J'écoute, le plus grand mouvement de santé mentale pour les jeunes de l'histoire du Canada, transformera les soins de santé mentale pour tous les jeunes en élargissant les services cliniques d'un océan à l'autre, en réduisant les écarts en matière d'équité en santé mentale et en exploitant l'innovation en matière de soins virtuels. Les problèmes auxquels les jeunes sont confronté·e·s, tels que la pandémie de COVID-19, le racisme systémique, les conditions météorologiques extrêmes, la stigmatisation de la santé mentale et bien d'autres encore, ne peuvent être abordés sans agir.

Jeunesse, J'écoute a tendu la main aux jeunes à plus de 15 millions de reprises depuis le début de la pandémie de COVID-19, et ce chiffre ne cesse d'augmenter.

76 % des jeunes disent avoir confié à Jeunesse, J'écoute quelque chose jamais divulgué auparavant.

88 % des jeunes disent mieux se sentir suite à leur échange avec Jeunesse, J'écoute.

« Jeunesse, J'écoute crée un avenir où tous les jeunes du Canada qui ont besoin de soutien en matière de santé mentale y auront accès, sans qu'aucun défi ne soit jugé trop grand ou émotion jugée trop petite. Landmark Cinemas a un intérêt marqué pour la santé mentale des jeunes, et son généreux investissement en faveur du mouvement Libère tes émotions aidera toute jeune personne au Canada à savoir que Jeunesse, J'écoute peut lui offrir sécurité, soutien et écoute », d'affirmer Katherine Hay, la Présidente et Directrice générale de Jeunesse, J'écoute. « Nous disons merci à Landmark Cinemas pour son engagement envers la santé mentale des jeunes. Nous sommes vivement reconnaissant·e·s de votre partenariat. »

« Le cinéma a le pouvoir de nous aider à libérer nos émotions. De nombreux membres des diverses équipes au sein de Landmark Cinemas sont des jeunes qui ont besoin d'un cadre sûr pour exprimer leurs émotions. Par conséquent, Landmark Cinemas s'est engagé à aborder la crise de la santé mentale chez les jeunes et à faire savoir aux jeunes cinéphiles de partout au Canada que Jeunesse, J'écoute est toujours là pour les soutenir », de dire Dave Cohen, le Président de Landmark Cinemas.

À propos de Jeunesse, J'écoute

Jeunesse, J'écoute est le seul service national de santé mentale numérique qui offre aux jeunes un soutien gratuit et confidentiel, accessible en anglais et en français 24 heures par jour, 7 jours par semaine. En tant que spécialistes nationaux des soins en ligne, nous offrons un espace sûr et fiable à des millions de jeunes, où ils·elles peuvent appeler, texter ou bénéficier de soutiens autogérés en cas de crise ou de besoin. Notre transformation numérique nous permet d'envisager un avenir où tous les gens au Canada pourront libérer leurs émotions et obtenir le soutien dont ils·elles ont besoin, lorsqu'ils·elles en ont le plus besoin. Jeunesse, J'écoute s'appuie avec gratitude sur la générosité de ses donateur·rice·s, bénévoles, parties prenantes, partenaires du secteur privé, ainsi que sur celle des gouvernements, qui alimentent et financent ses programmes. Apprenez-en davantage à JeunesseJecoute.ca.

À propos de Landmark Cinemas Canada

Filiale de Kinepolis Group NV (Belgique), Landmark est la deuxième société en importance au Canada dans le domaine du cinéma et de l'exploitation de salles de cinéma. Ayant débuté ses activités avec un seul écran en 1965, Landmark Cinemas accueille aujourd'hui les amateur·trice·s de cinéma pour partager leur amour du 7e art et profiter d'une expérience cinématographique idéale dans 39 cinémas et 317 salles à travers l'Ouest canadien et l'Ontario. Nous sommes liés aux communautés que nous desservons, et toutes nos équipes sont fières d'appuyer les initiatives de Jeunesse, J'écoute. En tant que commanditaire national de la Marche BMO Faites un pas vers les jeunes (par le biais de soutiens promotionnels et d'initiatives de collecte de fonds dans nos cinémas), nous nous engageons à soutenir la santé mentale et le bien-être de nos jeunes convives et membres de la distribution et de l'équipe technique. Le siège social de Landmark se trouve à Calgary, en Alberta.

