MONTRÉAL, le 5 sept. 2023 /CNW/ - pms-PERINDOPRIL-INDAPAMIDE (périndopril erbumine/ indapamide) est utilisé chez l'adulte pour traiter l'hypertension (pression artérielle élevée) légère à modérée.

pms-PERINDOPRIL-INDAPAMIDE est une association de périndopril erbumine, un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA), et d'indapamide, un diurétique chlorosulphamoylé. En bref, ces deux substances actives agissent en synergie et exercent un effet antihypertensif pour abaisser la pression artérielle chez les patients hypertendus, quel que soit leur âge.

pms-PERINDOPRIL-INDAPAMIDE est disponible sous les formes posologiques suivantes :

comprimés contenant 2 mg de périndopril erbumine et 0,625 mg d'indapamide.





comprimés contenant 4 mg de périndopril erbumine et 1,25 mg d'indapamide.





comprimés contenant 8 mg de périndopril erbumine et 2,5 mg d'indapamide.

pms-PERINDOPRIL-INDAPAMIDE est un générique équivalent aux produits CoversylMD Plus, CoversylMD Plus LD et CoversylMD Plus HD et a la même innocuité et efficacité que CoversylMD. Les comprimés pms-PERINDOPRIL-INDAPAMIDE sont offerts à un prix plus avantageux que les médicaments de marque d'origine.

« L'équipe de Pharmascience est heureuse de mettre sur le marché le pms-Perindopril-Indapamide utilisé pour le traitement initial de l'hypertension artérielle. La disponibilité du pms-Perindopril-Indapamide donne à chaque Canadien une option de traitement abordable ! Chez Pharmascience, nous sommes extrêmement fiers de nos médicaments produits localement et nous continuerons à nous concentrer sur la croissance de notre portefeuille avec des médicaments de qualité dont tous les Canadiens ont besoin ! » - mentionne Mike Dutton, vice-président et directeur général de Pharmascience Canada.

À PROPOS DE PHARMASCIENCE INC.

Fondée en 1983, Pharmascience inc. est le plus grand employeur pharmaceutique au Québec. Avec son siège social situé à Montréal et ses 1 500 employés, Pharmascience inc. est une entreprise pharmaceutique privée à service complet ayant de profondes racines au Canada, et dont la portée mondiale est croissante, entre autres grâce à la distribution de ses produits dans plus de 50 pays. Figurant au 50e rang parmi les 100 principaux investisseurs canadiens en recherche et développement (R&D) en 2022, grâce à 40-50 millions de dollars d'investissement annuels, Pharmascience inc. est parmi les plus grands manufacturiers de médicaments au Canada.

Au quotidien, Pharmascience inc. accorde une grande importance à investir dans ses employés et dans les jeunes et mise sur divers programmes et initiatives pour les soutenir dans leur développement personnel et leur vie quotidienne. En 2023, l'entreprise a d'ailleurs été reconnue pour ses engagements en remportant le prix d'un des meilleurs employeurs pour les jeunes au Canada attribués par le groupe Canada's Top 100 Employers. Également en 2023, Pharmascience a été certifiée en tant que Great Place to Work pour la deuxième année consécutive.

CoversylMD Plus, CoversylMD Plus LD & CoversylMD Plus HD sont des marques de commerce déposées appartenant à Servier Canada Inc.

Pour toute information concernant le produit, veuillez contacter le Service d'information médicale de Pharmascience en composant le 1 888 550-6060.

