MONTRÉAL, le 21 févr. 2024 /CNW/ - Pharmascience Canada est fière d'annoncer le lancement de pms-PERINDOPRIL-AMLODIPINE (périndopril arginine et amlodipine), un médicament indiqué pour le traitement de l'hypertension essentielle légère à modérée chez les adultes âgés de 18 à 65 ans pour lesquels un traitement d'association convient.

Ce traitement, administré par voie orale, contient deux médicaments, le périndopril arginine et l'amlodipine, qui agissent ensemble pour contrôler la pression artérielle.

pms-PERINDOPRIL-AMLODIPINE est disponible en bouteilles de 100 comprimés et est offert sous les formes posologiques suivantes :

3,5 mg/2,5 mg (ce traitement est indiqué comme traitement initial chez les patients présentant une hypertension essentielle légère à modérée)

7 mg/5 mg

14 mg/10 mg

Ce médicament est un générique équivalent au produit Viacoram MD1. Les comprimés de pms-PERINDOPRIL-AMLODIPINE sont disponibles à prix abordable.

« Nous sommes ravis de lancer Perindopril Amlodipine sur le marché canadien, car il reflète notre mission d'améliorer la santé et la qualité de vie des Canadiens grâce à des produits novateurs et de haute qualité », a déclaré Mike Dutton, vice-président et directeur général de Pharmascience Canada. « Perindopril Amlodipine est fabriqué dans nos installations canadiennes, ce qui est un autre exemple de la façon dont nous tirons parti de notre expertise et de nos capacités pour offrir de la valeur à nos clients et à nos patients. »

À PROPOS DE PHARMASCIENCE INC.

Fondée en 1983, Pharmascience inc. est le plus grand employeur pharmaceutique au Québec. Avec son siège social situé à Montréal et ses 1 500 employés, Pharmascience inc. est une entreprise pharmaceutique privée à service complet ayant de profondes racines au Canada, et dont la portée mondiale est croissante, entre autres grâce à la distribution de ses produits dans plus de 50 pays. Figurant au 50e rang parmi les 100 principaux investisseurs canadiens en recherche et développement (R&D) en 2022, grâce à 40-50 millions de dollars d'investissement annuels, Pharmascience inc. est parmi les plus grands manufacturiers de médicaments au Canada.

Au quotidien, Pharmascience inc. accorde une grande importance à investir dans ses employés et dans les jeunes et mise sur divers programmes et initiatives pour les soutenir dans leur développement personnel et leur vie quotidienne. En 2024, l'entreprise a d'ailleurs été certifiée Great Place to Work pour la troisième année consécutive.

PRViacoramMD1 est une marque de commerce déposée appartenant à Servier Canada Inc.

Pour toute information concernant le produit, veuillez contacter le Service d'information médicale de Pharmascience en composant le 1 888 550-6060.

