OTTAWA, ON, le 15 août 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, la Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. a lancé un sondage auprès du public sur le thème Cap sur la carboneutralité . Ce sondage vise à orienter son plan d'action axé sur le développement durable afin de devenir la première compagnie d'électricité appartenant à une municipalité à atteindre la carboneutralité d'ici 2030 au Canada.

Lancement par Hydro Ottawa d’un sondage auprès du public (Groupe CNW/Société de portefeuille d'Hydro Ottawa inc.)

Pour appuyer la transition vers une économie plus verte et un avenir énergétique intelligent dans la région de la capitale nationale, il est essentiel de recueillir le point de vue des clients, des employés, des partenaires, des parties prenantes et de divers groupes d'intérêt de l'ensemble de la collectivité d'Ottawa.

Le sondage auprès du public, qui débute aujourd'hui, se poursuivra jusqu'au 25 août 2022. Tous les résidents pourront néanmoins y participer jusqu'au 12 septembre 2022 sur le nouveau site Web de la Société de portefeuille Hydro Ottawa inc.

Hydro Ottawa souhaite établir un dialogue ouvert pour connaître les idées et l'opinion des participants partout dans la région dans le but de créer, tous ensemble, un avenir durable, résilient et dynamique pour la collectivité. Dans le domaine de l'énergie, les tendances et les besoins évoluent. La Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. et ses filiales - Hydro Ottawa ltée, Portage Énergie et Solutions énergétiques Envari - continuent de montrer la voie en faisant progresser l'économie d'énergie, l'efficacité énergétique et la production d'énergie renouvelable. À cette fin, elles tirent parti de nouvelles technologies, les mettent en œuvre et établissent des partenariats novateurs.

Hydro Ottawa invite tous ceux qui portent un intérêt à un avenir énergétique intelligent à se joindre au dialogue en répondant au sondage. Les idées et les renseignements recueillis nous aideront à orienter nos plans stratégiques pour créer un avenir collectif carboneutre et durable.

Faits en bref

Au cœur de l' Orientation stratégique 2021-2025 d'Hydro Ottawa se trouve son engagement à atteindre la carboneutralité d'ici 2030, une première pour une compagnie d'électricité appartenant à une municipalité au Canada.

d'Hydro Ottawa se trouve son engagement à atteindre la carboneutralité d'ici 2030, une première pour une compagnie d'électricité appartenant à une municipalité au Canada. Par l'entremise de Portage Énergie, filiale qui assure la production d'énergie renouvelable, l'entreprise a achevé en mai 2021 le dernier des deux projets de remise à niveau de ses centrales hydroélectriques situées au Québec. Par suite de la remise en service de cette centrale, le parc de production de Portage Énergie a enregistré une production record d'énergie verte. Sa puissance de 128 MW est la plus élevée parmi les compagnies d'électricité appartenant à une municipalité en Ontario .

. Envari, filiale qui offre des solutions énergétiques et des solutions adaptées aux services publics, a fait des avancées considérables dans deux projets cruciaux : la remise à niveau du système de cogénération à l'usine de collecte et de traitement des eaux usées d' Ottawa , projet de quatre ans d'une valeur de de 57,2 M$, ainsi que l'aménagement d'une infrastructure de recharge pour les premiers autobus électriques de la Ville d' Ottawa .

, projet de quatre ans d'une valeur de de 57,2 M$, ainsi que l'aménagement d'une infrastructure de recharge pour les premiers autobus électriques de la Ville d' . En partenariat avec Zibi Canada et Produits Kruger, Hydro Ottawa a terminé la construction et la mise en service du système énergétique de quartier carboneutre qui chauffera et climatisera les immeubles de la communauté Zibi au centre-ville d' Ottawa et de Gatineau .

À propos de la Société de portefeuille Hydro Ottawa inc.

La Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. (Hydro Ottawa) est détenue en propriété exclusive par la Ville d'Ottawa. Ses principaux champs d'activité sont la distribution d'électricité, la production d'énergie renouvelable, les services énergétiques et les solutions adaptées aux services publics. En tant que partenaire de premier plan sur la voie d'un avenir énergétique intelligent, Hydro Ottawa est résolument tournée vers la durabilité et s'engage à réduire les répercussions de toutes ses activités sur l'environnement. Hydro Ottawa possède trois filiales principales, dont elle assure l'exploitation : Hydro Ottawa limitée, une société de distribution locale qui alimente plus de 353 000 clients dans la ville d'Ottawa et le village de Casselman; Portage Énergie, qui est le principal producteur d'énergie verte appartenant à une municipalité en Ontario et qui a une capacité de production renouvelable de 128 mégawatts (suffisamment pour alimenter 107 000 résidences); et Envari, une entreprise de solutions énergétiques qui offre des produits et services qui aident à réduire la consommation et les coûts d'énergie des municipalités, des clients industriels et commerciaux ainsi que diverses entreprises de distribution locale.

