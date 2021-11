Solterra, première Subaru 100 % électrique

Le plus récent ajout à la gamme de VUS Subaru prend la forme d'un VEB

TOKYO, le 11 nov. 2021 /CNW/ - Subaru Corporation a dévoilé aujourd'hui la Solterra, son nouveau véhicule électrique à batterie (VEB). Avec la Solterra, premier VEB de la marque à être lancé à l'échelle mondiale et pierre angulaire des futurs VEB signés Subaru, Subaru a voulu dépasser les diverses attentes des consommateurs en matière de VEB pour produire un véhicule pratique que les clients pourront choisir sereinement et en toute confiance. En outre, et puisqu'il s'agit d'un VUS Subaru, la marque a voulu que les propriétaires de Subaru le reconnaissent comme étant une véritable Subaru.

Bénéficiant des nouveaux atouts propres à un VEB, ainsi que de « l'agrément et la tranquillité d'esprit » que cultive Subaru depuis de nombreuses années, la Solterra a été construite comme un véritable VUS respectueux de l'environnement et pouvant être utilisé en toute sérénité. Tout comme les VUS Subaru existants, d'ailleurs.

Extérieur et intérieur

La calandre de forme hexagonale reflète l'efficacité énergétique d'un VEB. L'axe horizontal de la carrosserie qui s'étend de l'hexagone aux ailes aux formes dynamiques exprime la prestance d'un SUV.

Le tableau de bord bas, surmonté du bloc d'instruments que l'on peut facilement lire par-dessus le volant, marque une première pour Subaru et favorise la sensation d'espace intérieur.

Plateforme globale e-Subaru

Le savoir-faire issu de la renommée plateforme globale Subaru a aussi permis de développer, en collaboration avec Toyota Motor Corporation, la plateforme globale e-Subaru dédiée aux VEB.

Cette plateforme globale e-Subaru autorise une expérience de conduite qui se distingue par un comportement dynamique supérieur marqué par une stabilité et une tenue de route remarquables, ainsi qu'une réaction linéaire aux mouvements de direction imprimés par le conducteur.

Puisqu'il s'agit d'un VEB, les batteries haute capacité sont situées sous le plancher et le bloc de batteries fait partie de la structure du véhicule, ce qui permet d'obtenir un centre de gravité bas et une structure robuste et rigide.

Comportement routier et système TA

La Solterra adopte un nouveau système de propulsion à deux moteurs, l'un qui entraîne les roues avant, l'autre les roues arrière. Grâce à sa longue expérience en matière de traction intégrale, Subaru a conçu un système qui contrôle avec grande précision la rotation de chacune des quatre roues, permettant aux moteurs électriques de la Solterra de réagir avec agilité et autorisant la répartition souple du couple moteur entre les roues avant et arrière. C'est ainsi que la Solterra parvient à exploiter pleinement la motricité aux quatre roues et procure un comportement qui inspire confiance et tranquillité d'esprit.

Tout comme les autres VUS Subaru, la Solterra est équipée du système X-MODE AWD qui rehausse la sensation de sécurité sur routes dégradées. À ce système s'ajoute la nouvelle fonction de Contrôle de la motricité qui permet au véhicule de rouler à vitesse constante tout en le stabilisant sur chemin dégradé.

Sécurité

La structure en squelette de chaque partie de la caisse et l'optimisation de la résistance des matériaux utilisés permettent de réduire le poids de la Solterra tout en la dotant d'une résistance supérieure en cas de collision.

Lors d'une collision, la structure qui transmet les forces de la collision aux multiples squelettes parvient à bien absorber l'énergie de la collision. Elle protège non seulement les occupants, mais aussi l'équipement haute tension du système électrique.

La Solterra remplit une mission importante pour Subaru qui vise « à livrer du bonheur pour tous » et à relever les défis du réchauffement de la planète et des changements climatiques tout en continuant à entretenir la bonne humeur.

Le véhicule a été développé conjointement par Toyota et Subaru qui se sont engagés en septembre 2019 dans une nouvelle alliance commerciale et financière. Les technologies et les connaissances propres aux deux partenaires ont été réunies sous le thème « construisons ensemble de meilleures voitures ». Les ingénieurs des deux entreprises ont donc travaillé dans une ambiance de saine et amicale concurrence.

Plus de détails seront dévoilés lors du lancement de la Subaru Solterra le 17 novembre 2021 dans le cadre du Salon de l'auto de Los Angeles.

