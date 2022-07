Ce nouveau projet immobilier propose des unités de types 3 ½, 4 ½ et 5 ½. Les logements incluront des plafonds de 9 pieds de hauteur, un comptoir en quartz dans la cuisine, une unité de climatisation murale, un échangeur d'air, un balcon privé et l'eau chaude. Plusieurs unités comprennent un espace de bureau pour le télétravail. Des stationnements intérieurs et des espaces de rangement seront également disponibles. Les logements répondront aux besoins d'une clientèle qui désire vivre à la tête des ponts dans un quartier en effervescence où les commerces de proximité, les immeubles de bureaux, les édifices multirésidentiels et des institutions publiques - comme des écoles et un poste de police - se côtoient.

Citations

« Nous sommes heureux de nous associer avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ pour le projet HUMA II et de poursuivre la mise en commun de nos expertises immobilières respectives. À la suite de l'engouement des locataires pour la première phase, HUMA II est certainement promis à une location complète rapide puisqu'il bénéficie d'un emplacement de choix dans le secteur du carrefour Saint-Romuald à Lévis.»

Derek Tardif,

Président, Edifia Groupe Immobilier

« Nous sommes enthousiastes de lancer ce projet aux côtés d'Edifia Groupe Immobilier. HUMA II est stratégiquement situé près des ponts de Québec et de nombreux services de proximité à Lévis. Ce projet permet non seulement de créer quelque 250 emplois, mais il contribue aussi à générer des retombées positives sur l'économie locale. »

Martin Raymond,

Vice-président principal aux investissements immobiliers,

Fonds immobilier de solidarité FTQ

« Nous sommes fiers de faire équipe avec le Fonds immobilier et Edifia dans le cadre de ce projet, contribuant ainsi à développer un portefeuille immobilier diversifié dans la grande région de Québec. La ville de Lévis a connu une belle croissance de population entre 2016 et 2021 avec 3,5 %1 de hausse, ce qui nous laisse présager le succès rapide des locations et encore d'autres bonnes occasions de développement immobilier dans la région. »

Christian Dubois,

Directeur Investissement, Fonds régionaux de solidarité FTQ - Québec - Chaudière-Appalaches

Le projet en bref :

Bâtiments de 10 étages incluant 132 unités résidentielles locatives

23 unités de 3 ½ (718 à 802 pi 2 )

)

27 unités de 3 ½ + (772 à 809 pi 2 incluant un espace bureau)

incluant un espace bureau)

64 unités de 4 ½ (992 à 1109 pi 2 , certains incluant un coin adaptable pour un bureau)

, certains incluant un coin adaptable pour un bureau)

18 unités de 5 ½ (1131 à 1221 pi 2 )

) Stationnement intérieur de 132 cases réservées aux unités résidentielles et un stationnement extérieur de 36 cases. Des bornes pour véhicules électriques seront disponibles.

Aires communes accessibles aux locataires : une salle de réception, un espace dédié au coworking , un salon de détente, une salle de jeux, un gym et une salle de yoga.

, un salon de détente, une salle de jeux, un gym et une salle de yoga. Commodités : Immeuble sécurisé avec cartes à puce et caméras, chute à déchets, ascenseurs, rangement pour vélos et espace lave-auto dans le stationnement souterrain.

Pour information : 418 626-6464, HumaLevis.com

Caractéristiques de l'emplacement :

Situé sur la rue Courchevel, dans le secteur Saint-Romuald à Lévis.

à Lévis. Proximité des ponts de Québec.

Voisinage immédiat diversifié, composé de plusieurs commerces de proximité, une SAQ, une Caisse Desjardins, un Costco, des immeubles de bureaux, des édifices multirésidentiels, une résidence pour retraités (Quartier Sud), un hôtel ainsi que plusieurs institutions publiques comme des écoles et un poste de police.

À propos de Edifia Groupe Immobilier

Créé en 2020, Edifia Groupe Immobilier regroupe des leaders et partenaires de l'industrie qui mettent à profit leurs nombreuses années d'expertise dans le domaine immobilier afin de développer des unités locatives de première qualité, et ce, de la conception jusqu'à la gestion des immeubles. Le développement de milieux de vie sécuritaires et de qualité supérieure dans les différentes régions du Québec représente la vision de l'organisation. Site web : www.edifiaimmobilier.com

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Créé en 1991, le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel. Au 31 décembre 2021, il comptait 54 projets en développement ou en construction d'une valeur de 4,9 milliards de dollars qui créeront quelque 40 000 emplois, 84 immeubles en gestion d'actifs, 1,8 million de pi2 de terrain à développer et il cumulait des investissements de 146 millions de dollars pour des projets d'habitation sociale, communautaire ou abordable. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec. www.fondsftq.com/immobilier

À propos des Fonds régionaux de solidarité FTQ

Faisant partie du réseau du Fonds de solidarité FTQ, les Fonds régionaux de solidarité FTQ participent au développement économique de chacune des régions du Québec grâce à l'épargne de 734 580 Québécois. Depuis leur création en 1996, les Fonds régionaux ont investi 1,15 milliard de dollars dans plus de 1 500 entreprises. À travers ces investissements, ils ont appuyé près de 55 500 emplois.

1 Environics Analytices, Estimates and projections 2021 - base de données liées au recensement 2016.

SOURCE Fonds de solidarité FTQ

Renseignements: Anne-Marie Giroux, chargée de projets marketing, EDIFIA Groupe Immobilier, Tél. : 581 994-1105, [email protected]; Josée Lagacé, vice-présidente aux communications, marketing et relations avec les investisseurs, Fonds immobilier de solidarité FTQ, Cellulaire : 514 707-5180, [email protected]