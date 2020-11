WHITEHORSE, YK, le 27 nov. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Yukon ont annoncé un programme de recherche axé sur la collecte des renseignements particuliers qui sont nécessaires pour appuyer la reprise des activités stratégiques du Yukon et aider le territoire à se relever des répercussions de la pandémie de COVID-19.

Le programme cherche à obtenir des déclarations d'intérêt concernant des projets de recherche visant à aider le territoire à se remettre des répercussions directes et indirectes de la pandémie.

L'objectif du programme est de financer des recherches qui permettront de mieux comprendre les répercussions sociales, culturelles, environnementales, économiques et sanitaires de la COVID-19 et de combler les lacunes en matière de recherche et de données concernant le Yukon.

Grâce au soutien financier de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, le gouvernement du Yukon est en mesure d'offrir un financement total de 1 million de dollars.

La recherche appuiera les besoins des gouvernements du Yukon, des Premières Nations et de leurs communautés, du Canada et d'autres organisations du Yukon en matière de planification et de prise de décisions liées à la pandémie.

Citations

Nous remercions le gouvernement fédéral de son appui au Programme de recherche sur la reprise des activités, qui nous aidera à mieux comprendre les répercussions de la COVID-19 sur nos communautés et contribuera au rétablissement du territoire. Il s'agit d'un important fonds ouvert aux propositions d'organismes communautaires, de gouvernements, du milieu universitaire et de l'industrie. Nous encourageons particulièrement la recherche axée sur les partenariats et dirigée par les Autochtones.

Premier ministre Sandy Silver

Je tiens à reconnaître le leadership du gouvernement du Yukon d'avoir mis en œuvre des solutions innovantes pour la pandémie de COVID-19 en cours et ses effets sur la santé des Canadiens et sur notre économie. L'appui de ce programme fait partie du cadre d'engagement du gouvernement du Canada à mettre en œuvre les principales priorités des partenaires du Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord, notamment la priorité du Yukon d'appuyer la recherche propre au Nord. La COVID-19 a exacerbé de nombreux défis qui existaient déjà dans le Nord, dont le besoin d'information et de données qui reflètent les besoins particuliers des administrations du Nord en vue d'orienter les décisions. Cet investissement aidera à mieux comprendre les répercussions particulières de la COVID-19 sur le territoire du Yukon et comment bien y répondre.

L'honorable Daniel Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord

Cette initiative de recherche permettra non seulement d'orienter la prise de décisions au Yukon et de refléter solidement les valeurs et les points de vue des Autochtones, mais aussi d'améliorer la communauté des sciences et de la recherche du Yukon en offrant aux chercheurs des possibilités locales de collaborer avec les décideurs. Le rétablissement stratégique à long terme du territoire à la suite de la pandémie exige une coopération et un partenariat éclairés qui tiennent compte des besoins particuliers du Yukon.

L'honorable Larry Bagnell, C.P.

Député du Yukon

Faits en bref

Au 10 novembre 2020, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser près de 2,5 milliards de dollars pour soutenir les communautés et les organisations autochtones pendant la pandémie de COVID-19.

En avril 2020, le gouvernement du Canada a annoncé une aide de 130 millions de dollars destinée au Nord et à l'Arctique pour le soutien en matière de santé, le programme Nutrition Nord Canada, la subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs, l'aide aux entreprises et le maintien des services aériens essentiels pendant la pandémie de COVID-19.

En outre, la somme de 685 millions de dollars a aussi été annoncée par le biais du Fonds de soutien aux communautés autochtones, lequel aide les communautés et les organisations autochtones à prévenir la propagation de la COVID-19, à s'y préparer et à y réagir.

Déclarations d'intérêt :

La date limite de présentation des demandes est le 8 janvier 2021.

Chaque projet peut recevoir un financement allant jusqu'à 75 000 $.

On encourage les partenariats et la collaboration, tant entre les organismes du Yukon qu'avec les chercheurs ou les organismes du Sud dont l'expertise et la capacité peuvent compléter celles d'un partenaire du Yukon .

qu'avec les chercheurs ou les organismes du Sud dont l'expertise et la capacité peuvent compléter celles d'un partenaire du . Les objectifs du Programme de recherche sur la reprise des activités dans le contexte de la COVID-19 sont les suivants :

fournir des données probantes qui éclairent la prise de décisions et la planification, et contribuer aux efforts de relance du Yukon ;

;

veiller à ce que les connaissances, les valeurs et les points de vue des Autochtones, des gardiens du savoir autochtone et des chercheurs autochtones soient pris en compte dans la gouvernance de ce programme et dans les projets de recherche financés;



renforcer la compréhension des répercussions de la COVID-19 et de la reprise pour les particuliers, les entreprises, les gouvernements et les communautés du Yukon ;

;

renforcer les capacités de la communauté scientifique du Yukon en offrant des possibilités aux chercheurs locaux, en mettant l'accent sur le rôle des gardiens du savoir et des chercheurs autochtones et en attirant au Yukon des experts de l'extérieur;

en offrant des possibilités aux chercheurs locaux, en mettant l'accent sur le rôle des gardiens du savoir et des chercheurs autochtones et en attirant au des experts de l'extérieur;

accroître la coordination, le réseautage et les partenariats entre les chercheurs et les décideurs.

Les personnes qui souhaitent présenter une demande peuvent communiquer avec le Bureau du conseiller scientifique à [email protected] et visiter le Yukon.ca/fr/ programme-recherche-relance-covid-19.

Renseignements connexes

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: Matthew Cameron, Communications du Cabinet, 867-393-7136, [email protected] ; Alexis Miller, Communications, bureau du Conseil exécutif, 867-456-6507, [email protected] ; Allison St-Jean, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Daniel Vandal, Ministre des Affaires du Nord, 819-953-1153, [email protected] ; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]

Liens connexes

https://www.aadnc-aandc.gc.ca