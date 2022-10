OTTAWA, ON, le 12 oct. 2022 /CNW Telbec/ - D'un bout à l'autre du pays, des communautés autochtones ouvrent la voie à des projets d'énergie renouvelable plus propre pouvant assurer un approvisionnement fiable, pour lutter contre les changements climatiques et préparer un avenir plus sûr, plus abordable et plus résilient. Le gouvernement du Canada investit donc dans ces communautés pour les aider à remplacer les combustibles fossiles et faire progresser la réconciliation et l'autodétermination.

Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson; le ministre des Affaires du Nord, l'honorable Dan Vandal; et la ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Patty Hajdu, ont annoncé que les communautés pouvaient maintenant présenter des demandes de financement pour la deuxième cohorte de l' Initiative autochtone pour réduire la dépendance au diesel (IARDD) . Nous encourageons les personnes et équipes dans les communautés autochtones éloignées au Canada qui souhaitent devenir des champions de l'énergie propre dans leur région à postuler .

Offerte en collaboration avec la Indigenous Clean Energy Social Enterprise et le gouvernement fédéral, l'IARDD est un programme éprouvé de formation et de financement en matière d'énergie propre qui vient appuyer des solutions climatiques mises en place par des Autochtones dans des communautés autochtones qui ont recours au diesel pour le chauffage et l'électricité.

L'IARDD soutient une cohorte de participants - des champions de l'énergie - dans leur parcours, de l'étape de la formation jusqu'à celle de la mise en œuvre du projet. Il y a dix places disponibles dans la deuxième cohorte. Les champions sélectionnés auront l'occasion de prendre part aux trois phases de l'Initiative et pourront recevoir jusqu'à 1 525 000 $ en financement. Voici les trois phases :

Phase 1 : Octroi de 25 000 $/champion. À l'été 2023, les champions de l'énergie suivront une formation sur l'énergie propre dans le cadre du programme 20/20 Catalysts .

. Phase 2 : Octroi de 500 000 $/champion. À l'automne 2023, les champions de l'énergie recevront du financement et des ressources afin de soutenir la mobilisation de la communauté, la formation et le renforcement des compétences pour l'équipe et la communauté, et l'élaboration d'un plan communautaire d'énergie propre.

Phase 3 : Octroi de 1 million $/champion. D'ici le printemps 2025, les champions de l'énergie et les équipes dirigent leurs communautés dans la planification et la mise en œuvre de projets locaux d'énergie propre.

Lancée en 2019, l'IARDD est le fruit de 18 mois de consultations auprès de communautés, de titulaires de droits et d'organisations autochtones. En ce moment, les 14 champions de l'énergie de la première cohorte et leurs communautés en sont à la phase 3 de l'Initiative et font progresser des projets d'énergie propre qui tiennent compte des priorités locales.

La deuxième cohorte de l'IARDD s'inscrit dans l'enveloppe de 300 millions de dollars annoncée dans le plan climatique renforcé du Canada pour des projets d'énergie propre dans les collectivités autochtones, rurales et éloignées .

Un jury autochtone externe procédera à l'évaluation et à la sélection des champions de l'énergie. Les postulants doivent habiter au Canada ou avoir des relations étroites et continues avec une communauté autochtone éloignée ou un groupe de communautés autochtones éloignées au pays.

La date limite pour le dépôt des candidatures est le 30 novembre 2022. Pour obtenir plus de renseignements sur les critères d'admissibilité, veuillez consulter la page Web.

« Le Canada aide les leaders autochtones en matière de climat et les communautés autochtones éloignées à réduire leur recours au diesel et à d'autres combustibles fossiles pour le chauffage et l'électricité. Cette collaboration, qui vient renforcer les compétences et la formation et améliorer l'accès au financement et aux ressources, permet la réalisation de projets d'énergie propre dirigés par des Autochtones partout au pays. Nous continuerons à travailler en partenariat avec ces communautés pour mettre en place des solutions climatiques locales et aider à créer l'avenir énergétique propre dont nous avons besoin. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Dans la poursuite de nos efforts pour protéger notre climat et réduire la pollution, nous devons trouver des solutions plus propres et plus saines pour alimenter en électricité nos maisons et nos collectivités. L'Initiative autochtone pour réduire la dépendance au diesel donne aux communautés la possibilité d'envisager et de créer un avenir plus vert et plus sain pour les générations à venir. J'encourage toutes les communautés admissibles à présenter une demande. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Pour les populations nordiques, il est primordial d'exploiter le potentiel énergétique renouvelable de notre pays. L'Initiative autochtone pour réduire la dépendance au diesel jouera un rôle important en ce qu'elle viendra appuyer les chefs de file en matière d'énergie propre dans les communautés éloignées du Nord et de l'Arctique, ce qui permettra de réduire la dépendance au diesel, qui est coûteux et polluant, pour la production d'électricité. Les communautés éprouvent une immense fierté lorsque leurs projets se concrétisent et que le bruit des moteurs des génératrices diesel s'arrête enfin pour faire place aux sons de la nature. Notre gouvernement continuera d'appuyer les collectivités dans l'atteinte de leurs objectifs d'énergie renouvelable afin de créer un environnement plus propre et plus sain. »

L'honorable Dan Vandal

Ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

