Lancement du Plan de gestion intégrée des ressources énergétiques 2026-2050 - Québec se dote d'une vision énergétique à long terme

VARENNES, QC, le 30 juin 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Bernard Drainville, était de passage aujourd'hui à l'Institut de recherche d'Hydro-Québec, en compagnie de la présidente-directrice générale d'Hydro-Québec, Mme Claudine Bouchard, et du député de René-Lévesque, M. Yves Montigny, afin de lancer le Plan de gestion intégrée des ressources énergétiques (PGIRE) 2026-2050, la feuille de route qui guidera les choix énergétiques du Québec pour les vingt-cinq prochaines années.

L'énergie a toujours été l'un des plus grands atouts du Québec. Elle chauffe nos maisons, alimente nos entreprises, soutient le développement de nos régions et contribue à bâtir une économie forte et une qualité de vie enviée partout dans le monde.

Aujourd'hui, le Québec fait toutefois face à un nouveau défi : les besoins énergétiques augmenteront de façon importante au cours des prochaines décennies. Nous devons également poursuivre la décarbonation de notre économie, renforcer notre autonomie énergétique et composer avec un contexte géopolitique de plus en plus incertain. Face à cette réalité, le gouvernement choisit de préparer l'avenir.

Le PGIRE constitue la première vision intégrée à long terme de la gestion des ressources énergétiques du Québec. Il permettra d'anticiper les besoins, de mieux planifier les investissements et de faire les choix nécessaires pour assurer la sécurité énergétique du Québec jusqu'en 2050.

Le plan repose sur cinq grandes orientations qui guideront les décisions du gouvernement en matière de production, de transport et de consommation d'énergie. Il fait de l'efficacité énergétique une priorité, dans la mesure où l'énergie la plus abordable est celle que nous ne consommons pas. Il prévoit également le développement de nouvelles sources d'énergie renouvelables, la modernisation des infrastructures ainsi que le renforcement des réseaux afin de répondre à la croissance de la demande.

Au-delà de la planification énergétique, le PGIRE s'inscrit dans une vision économique ambitieuse qui mise sur l'énergie du Québec : se donner une véritable politique énergétique et économique fondée sur la productivité, l'investissement, la création d'emplois de qualité et une croissance durable en vue de renforcer les fondements de notre sécurité économique.

Le plan permettra également de consolider le leadership climatique du Québec. Grâce à son électricité propre et à ses autres énergies renouvelables, il continuera d'être un chef de file de la décarbonation tout en développant un avantage concurrentiel durable sur les marchés internationaux. Dans un monde où les règles commerciales accordent une importance croissante à l'empreinte carbone des produits, notre énergie propre deviendra un puissant levier économique et commercial.

Élaboré à la suite de la tournée Vision énergie, pilotée par le député de René-Lévesque, M. Yves Montigny, de la consultation publique sur l'avenir énergétique du Québec et de rencontres organisées avec les communautés autochtones, le PGIRE est le fruit d'une vaste démarche de concertation. Les échanges menés dans quatorze régions ont contribué à façonner une vision commune de notre avenir énergétique.

Le plan sera mis à jour tous les six ans afin de tenir compte de l'évolution des technologies, des marchés, de la réglementation et des besoins énergétiques du Québec.

Citations :

« L'énergie est aujourd'hui bien plus qu'une ressource : elle est devenue un levier de prospérité, de souveraineté économique, de lutte contre les changements climatiques et de rayonnement international. Avec le PGIRE 2026-2050, nous faisons le choix d'une vision à long terme fondée sur le pragmatisme et une planification rigoureuse. Nous préparons le Québec à répondre aux besoins de demain tout en créant les conditions nécessaires pour attirer les investissements, accroître notre productivité, créer des emplois de qualité et renforcer notre sécurité économique. Notre énergie est l'un de nos plus grands atouts. À nous d'en faire l'un des plus grands leviers de notre avenir. »

Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

« Après avoir piloté la tournée Vision énergie, qui nous a menés dans quatorze régions du Québec, je suis heureux de voir se concrétiser cette vision avec le lancement du PGIRE. Les échanges tenus partout sur le territoire ont permis d'enrichir la réflexion pour bâtir un plan qui répond aux réalités et aux aspirations des Québécois. »

Yves Montigny, député de René-Lévesque

Faits saillants :

La publication du PGIRE 2026-2050 fait suite à l'adoption de la Loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques et modifiant diverses dispositions législatives.

La tournée Vision énergie a permis de consulter 489 parties prenantes de la planification énergétique du Québec. Plus de 5 100 personnes ont participé à la consultation publique sur l'avenir énergétique du Québec.

Lien connexe :

Pour de plus amples informations, consulter la page Web du Plan de gestion intégrée des ressources énergétiques.

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SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

Source : Béatrice Déry, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Cell. : 581 745-5399, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]