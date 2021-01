Lancement du concours Chapeau, les filles! et de son volet Excelle science

QUÉBEC, le 11 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le but de valoriser les femmes qui choisissent un métier traditionnellement masculin, la 25e édition du concours Chapeau, les filles! et la 21e édition de son volet Excelle Science ont été lancées aujourd'hui. La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, en a fait l'annonce, en compagnie du ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, et de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest.

Ce concours vise à promouvoir la diversification des choix de carrière des filles et à encourager celles-ci à persévérer jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Chapeau, les filles! s'adresse aux femmes inscrites à un programme de formation professionnelle ou de formation technique menant à l'exercice d'un métier traditionnellement masculin. Le volet Excelle Science s'adresse, quant à lui, aux étudiantes inscrites à l'université en sciences ou en technologies dans une discipline admissible au concours.

Grâce à la contribution financière de la vingtaine de partenaires, dont la liste figure en annexe, les lauréates se partageront près de 160 000 $ en bourses.

Citations :

« J'invite toutes les Québécoises admissibles au concours à tenter leur chance en s'y inscrivant. Il est important que votre audace soit reconnue à sa juste valeur et que vos succès soient célébrés. Votre mobilisation inspirera d'autres femmes à suivre vos traces et à enrichir le Québec. Je remercie toutes les étudiantes complétant une formation à prédominance masculine d'être des modèles de diversité et de détermination. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« La poursuite d'études postsecondaires est bien souvent synonyme de persévérance. À toutes celles qui choisissent une formation professionnelle à prédominance masculine, je dis : Bravo pour votre détermination et votre audace! Je vous invite à participer en grand nombre et à saisir chaque occasion de faire rayonner votre parcours non traditionnel afin d'inspirer d'autres femmes à suivre votre exemple. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« Je suis ravie que le Québec encourage les filles et les femmes à prendre leur place dans tous les domaines de l'activité économique. Je tire mon chapeau à toutes celles qui osent sortir des sentiers battus. Je vous encourage à participer en grand nombre pour inspirer d'autres femmes à faire fi des conventions et à mener leur carrière de rêve. Déjà, de nombreuses Québécoises se distinguent dans le domaine scientifique, et je souhaite que toutes celles qui sont passionnées par les sciences puissent contribuer au développement de ce domaine important. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Créés en 1996, le concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science ont pour objectif de favoriser la diversification des choix de carrière des femmes et de les encourager à persévérer jusqu'à l'obtention de leur diplôme.

Les candidates qui souhaitent participer au concours doivent soumettre leur candidature sur le site Québec.ca avant le 5 mars 2021.

ANNEXE

PARTENAIRES DU CONCOURS - ÉDITION 2020-2021

Association des commissions scolaires anglophones du Québec (ACSAQ)

Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

Commission de la construction du Québec (CCQ)

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)

Confédération des syndicats nationaux (CSN), en collaboration avec

la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ),

la Fédération des professionnèles (FP) et la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP)

la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ), la Fédération des professionnèles (FP) et la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP) Fédération des cégeps

Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ)

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)

Fondation de l'Ordre des ingénieurs du Québec (FOIQ)

Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ)

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH)

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ)

Ministère de la Culture et des Communications (MCC)

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC)

Ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI)

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN)

Ministère de la Sécurité publique (MSP)

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP)

Ministère des Transports du Québec (MTQ)

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)

