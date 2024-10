« La période 2024-2025 est essentielle à la revitalisation de l'industrie touristique de Taïwan après la pandémie, a déclaré Lin, directeur général adjoint. « Le bureau de Vancouver est le premier en Amérique dans le cadre de notre stratégie mondiale visant à établir dix Centres d'information touristique (CTIC) de Taïwan, à la suite des récentes ouvertures à Mumbai, à Jakarta et à Paris. Ce bureau est stratégiquement positionné pour stimuler la croissance du tourisme de Taïwan en Amérique du Nord. »

Le bureau de Vancouver offrira un soutien bilingue en chinois et en anglais, offrant ainsi des ressources de voyage accessibles et personnalisées aux visiteurs canadiens. Sur nomination, le bureau fournira des consultations exhaustives, du matériel promotionnel et des ressources multimédias sur Taïwan. Il jouera également un rôle essentiel dans le renforcement de la coopération entre les agences de voyages taïwanaises et canadiennes.

Le Canada est actuellement la deuxième source en importance de voyageurs en provenance des Amériques à destination de Taïwan. Le directeur général de l'administration du tourisme, Chou Yung-Hui, a souligné l'importance croissante du marché canadien, établissant un objectif de 200 000 visiteurs du Canada chaque année. En 2023, les visiteurs canadiens sont revenus à 70 % des niveaux d'avant la pandémie. Avec un fort ratio de touristes par habitant, le Canada possède un immense potentiel de développement touristique. L'Administration s'est engagée à accroître la notoriété des diverses attractions de Taïwan et à encourager un plus grand nombre de voyages vers l'île.

Situé à Richmond City, à Vancouver, près de la station SkyTrain de Richmond-Brighouse et du CF Richmond Centre Shopping Mall, le bureau est facilement accessible à ceux qui cherchent de l'information sur Taïwan. La cérémonie d'ouverture a mis en vedette la musique du peuple Amis du DJ Dungi Sapor, ajoutant une touche à la culture autochtone de Taïwan. Le directeur général adjoint, M. Lin, s'est dit convaincu que le bureau de Vancouver contribuera efficacement à l'atteinte des objectifs de Taïwan en matière de tourisme au Canada. Angel Liu, directrice du Bureau économique et culturel de Taipei à Vancouver, a également souligné le rôle du bureau dans l'amélioration des services touristiques et le renforcement de l'image nationale de Taïwan au Canada.

Pour célébrer l'ouverture, l'Administration du tourisme a lancé une série de campagnes publicitaires du SkyTrain dans le cadre de son image de marque Taïwan Waves of Wonder. En collaboration avec EVA Air et China Airlines, la campagne met en valeur les paysages époustouflants de Taïwan sur les voitures SkyTrain de Vancouver. Les résidents sont invités à prendre des images de la campagne pour courir la chance de gagner des prix, y compris des billets aller-retour vers Taïwan. Les Vancouvérois sont invités à participer à la promotion et à découvrir la beauté de Taïwan.

En plus du lancement, diverses promotions sont maintenant offertes aux visiteurs internationaux. Il s'agit notamment d'un tirage au sort à Taïwan, offrant 5 000 $ aux T.N.-O., d'une promotion gratuite de l'achat d'un billet de train à grande vitesse pour les gares au sud de Taichung, et de billets à prix réduit du laissez-passer de Taïwan qui combinent les services de train à grande vitesse, de MRT et de navette touristique de Taïwan. L'Administration offre également des visites en transit d'une demi-journée, ce qui permet aux visiteurs de découvrir Taïwan à son meilleur.

À PROPOS DE L'ADMINISTRATION DU TOURISME DE TAÏWAN

L'Administration du tourisme de Taïwan est l'agence officielle de Taïwan (R.O.C.) responsable de l'élaboration et de l'exécution des politiques nationales et internationales en matière de tourisme. Le marché de l'Ouest canadien est géré par le bureau de San Francisco de TTA, tandis que le marché de l'Est canadien est géré par la succursale de New York de TTA. Le nouveau slogan de marketing lancé en 2024 est Waves of Wonder.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2523281/Catch_The_Waves_Of_Wonder_Train.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2523282/TTIC.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2523283/Dr_Trust_Lin_and_Angel_Liu.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2523284/TTIC.jpg

SOURCE Taiwan Tourism Administration

PERSONNE-RESSOURCE : Alex Trup, [email protected], +1 929 474-6565